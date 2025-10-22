Po oro balionų su kontrabanda antplūdžio – skubus pasitarimas

Jame dalyvavo generalinė prokurorė Nida Grunskienė, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas, policijos ir kitų už viešąjį saugumą atsakingų tarnybų atstovai.
„Susitikimo metu aptarėme tyrimų, susijusių su meteorologiniais balionais, taktinius ir koordinavimo klausimus bei teisėkūros iniciatyvas. Mūsų teisėsaugos institucijos imasi visų būtinų ir kompleksinių priemonių, jog ši nusikalstama veikla būtų išsamiai ištirta, o atsakingi asmenys – patraukti atsakomybėn. Kovodami su oro būdu gabenama kontrabanda, aktyviai stipriname tarnybų kriminalinę žvalgybą, inicijuojame reikalingus teisės aktų pakeitimus, siekiant numatyti griežtesnę atsakomybę. Valstybė yra pasirengusi reaguoti ryžtingai ir koordinuotai, siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė ministras V. Kondratovičius.
Pasak jo, Vidaus reikalų ministerija (VRM) neseniai parengė ir tarpinstituciniam derinimui pateikė Baudžiamojo kodekso pakeitimus – numatoma atsakomybė už grėsmes civilinei aviacijai, šiuo metu jos nėra nustatytos. Taip pat ketinama nustatyti ir atsakomybę už kontrabandos gabenimą oro – t.y. pavojingesniu būdu.
Baudžiamojo kodekso įstatymo projekte išplėsti baudžiamosios atsakomybės taikymą už mažos vertės (iki 150 MGL dydžio sumos) akcizinių prekių neteisėtą disponavimą, kai gabenimui panaudojami orlaiviai (dronai) ar meteorologiniai balionai, keliantys pavojų visuomenės saugumui.
Taip pat įstatymo projektu siūloma nustatyti baudžiamąją atsakomybę už orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimus, jeigu dėl to įvyko pavojingas incidentas arba avarija, arba buvo sutrikdyta oro uostų veikla ar oro eismas
ELTA primena, kad pasieniečiai dėl antradienio vakarą įvykusio incidento Druskininkų, Lazdijų ir kitose savivaldybėse jau perėmė 12 oro balionų, sulaikė 4 įtariamuosius. Paieškos veiksmai vyksta toliau.
VSAT vado R. Liubajevo teigimu, pasieniečiai ikiteisminiuose tyrimuose iš viso buvo sulaikę per 100 asmenų, susijusius su rūkalų gabenimu oro balionais iš Baltarusijos, 20 jų buvo pripažinti kaltais ir nuteisti. Visi kontrabandos gabenimo oru atvejai: balionais, bepilotėmis skraidyklėmis, dronais ir pan. yra tiriami kaip organizuotos nusikalstamos veikos.
2025 m. sausio-rugsėjo mėnesiais keturi penktadaliai (80,1 proc.) iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių yra atgabentos oru – naudojant oro balionus ar kitus bepiločius orlaivius. Iš viso šiemet sulaikyta virš 1,1 mln. pakelių atgabentų oru rūkalų, iš jų naudojant oro balionus apie 800 tūkst. pakelių.
