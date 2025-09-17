Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Stiprins Lietuvos pasirengimą galimoms karo grėsmėms ir ekstremaliosioms situacijoms

2025-09-17 11:18 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 11:18

Siekdama stiprinti Lietuvos pasirengimą krizėms, ekstremaliosioms situacijoms ir karo grėsmėms, Vidaus reikalų ministerija (VRM) parengė tą numatančias įstatymo pataisas.

Lietuvos kariuomenė BNS Foto

Siekdama stiprinti Lietuvos pasirengimą krizėms, ekstremaliosioms situacijoms ir karo grėsmėms, Vidaus reikalų ministerija (VRM) parengė tą numatančias įstatymo pataisas.

1

Ministerija siūlo civilinės gynybos sąvoką apibrėžti pagal Švedijos modelį, tai yra ji apimtų tris pagrindines sritis – gyventojų apsaugą taikos ir karo metu, valstybės funkcijų tęstinumą ir paramą ginkluotosioms pajėgoms.

Taip pat numatoma sukurti civilinės saugos pagalbos punktus savivaldybėse, kurie krizės ar karo atveju užtikrintų gyventojams maistą, vandenį, šilumą bei elektros tiekimą. 

Be kita ko, pataisomis siūloma tobulinti gyventojų perspėjimo sistemą, suteikiant kariuomenei įgaliojimus priimti ir įgyvendinti sprendimus dėl visuomenės perspėjimo apie oro pavojų ir karinę agresiją. 

Taip pat numatoma sukurti jungtines greitojo reagavimo komandas, stiprinti gyventojų evakavimo procesą bei papildyti krizių valdymo ir civilinės saugos sistemą trimis naujais veiklos principais.

Suderinus pakeitimus su suinteresuotosiomis institucijomis, ministerija teiks įstatymo pataisas Vyriausybei, o vėliau ir Seimui. 

Pakeitimai turėtų įsigalioti 2027 metų sausio 1 dieną.

