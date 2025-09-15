Lietuva imasi veiksmų – parengta gyventojų evakavimo tvarka: štai kuriems skirtų prioritetą

Kaip pranešė ministerija, tvarkos aprašo projektas teikiamas tvirtinti Vyriausybei.
Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, aprašo projekto rengimą paskatino iš esmės pasikeitusi saugumo aplinka ir poreikis sudaryti prielaidas gyventojų evakavimo organizavimui nacionaliniu mastu.
„Didžiausia valstybės pagalba ir prioritetas gyventojų evakavimo metu bus skiriamas asmenų su negalia, šeimų su mažamečiais vaikais, senyvo amžiaus asmenų, asmenų gyvenančių globos įstaigose, ligonių evakavimui. Aprašo projekte siūlomas universalus evakavimo organizavimo teisinis modelis, apimantis tiek taikos meto ekstremaliųjų situacijų, tiek dėl karinės agresijos akto skelbiamus mobilizacijos ir karo padėties teisinius režimus“, – VRM pranešime spaudai cituojamas V. Kondratovičius.
Aprašo projekte nustatyti reikalavimai gyventojų evakavimo infrastruktūrai, įvertinti ne tik gyventojų poreikiai evakavimo metu ir reglamentuotas visas spektras jų poreikių tenkinimui būtinų priemonių (maitinimas, pirmosios pagalbos teikimas, pervežimas, apgyvendinimas ir pan.), bet ir asmenų su negalia poreikiai, kitų asmenų (kaip nėščios moterys, asmenys, auginantys jaunesnius negu 14 metų amžiaus vaikus ir šie vaikai) poreikiai jų evakavimo metu, nustatant jų poreikius atliepiantį evakavimo organizavimą.
Anot VRM, institucijos, vadovaudamosi šiuo aprašu, galės tinkamai rengtis galimam gyventojų evakavimui, t. y. savo krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose numatys savo veiksmus, reikiamus išteklius, planuos ir rengs mokymus, pratybas.
„Siekiant sudaryti galimybę gyventojams pasitraukti iš nesaugių teritorijų, gyventojų evakavimą numatoma skelbti, kaip įmanoma anksčiau iki galimos grėsmės pradžios“, – atkreipė dėmesį VRM.
Pagal Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programą savivaldybėms skirta ir parama pasirengimui evakuojamus gyventojus laikinai apgyvendinti kolektyvinės apsaugos statiniuose. Šiai veiklai skirta 4,5 mln. eurų Valstybės gynybos fondo lėšų.
Skirtas finansavimas bus panaudotas įsigyti tokias evakuojamų gyventojų laikinam apgyvendinimui reikiamas priemones kaip sulankstomos lovos, miegmaišiai, talpyklos geriamajam vandeniui sukaupti, pirmosios pagalbos rinkiniai, baldai, asmens higienos ir sanitarinių priemonių rinkiniai ir kt., taip pat elektros generatorių įsigijimui ir sumontavimui kolektyvinės apsaugos statiniuose
