Lenkijai numušus Rusijos orlaivius Kondratovičius teigia: pasieniečiai kasdien turi reikalą su dronais, prireikus gali naudoti ir ginklą

„Pasieniečiai kasdien turi reikalą su dronais, aišku, ne su kariniais. Tai daugiau yra dronai, kuriuos kontrabandistai naudoja permesti tam tikrą krovinį per sieną. Kasdien jie yra numušami. Jeigu prireiks – gali naudoti ir ginklą, toks vado įsakymas jau yra patvirtintas“, – žurnalistams Seime teigė V. Kondratovičius.
Be to, pasak ministro, artėjant „Zapad“ pratyboms, bus sustiprinti pasieniečių pajėgumai.
„Mūsų pasieniečių pajėgumai jau dabar yra sustiprinti, kas susiję su „Zapad“ pratybomis, kurios prasideda jau poryt. Tos pajėgos, kartu su KAM ir kariuomene yra sustiprintos“, – kalbėjo V. Kondratovičius.
„Jeigu pamatysime, kad grėsmės yra didesnės nei dabar – tikrai bus priimami sprendimai“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą. Tai patvirtino šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą.
Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų.
Pastaruoju metu Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos
