Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lenkijai numušus Rusijos orlaivius Kondratovičius teigia: pasieniečiai kasdien turi reikalą su dronais, prireikus gali naudoti ir ginklą

2025-09-10 10:54 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 10:54

Lenkijai numušus jos oro erdvę pažeidusius rusiškus bepiločius orlaivius, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad Lietuvos pasieniečiai būtų pasirengę atremti galimas grėsmes.

Vladislavas Kondratovičius (nuotr. Elta)

Lenkijai numušus jos oro erdvę pažeidusius rusiškus bepiločius orlaivius, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad Lietuvos pasieniečiai būtų pasirengę atremti galimas grėsmes.

REKLAMA
0

„Pasieniečiai kasdien turi reikalą su dronais, aišku, ne su kariniais. Tai daugiau yra dronai, kuriuos kontrabandistai naudoja permesti tam tikrą krovinį per sieną. Kasdien jie yra numušami. Jeigu prireiks – gali naudoti ir ginklą, toks vado įsakymas jau yra patvirtintas“, – žurnalistams Seime teigė V. Kondratovičius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, pasak ministro, artėjant „Zapad“ pratyboms, bus sustiprinti pasieniečių pajėgumai.

„Mūsų pasieniečių pajėgumai jau dabar yra sustiprinti, kas susiję su „Zapad“ pratybomis, kurios prasideda jau poryt. Tos pajėgos, kartu su KAM ir kariuomene yra sustiprintos“, – kalbėjo V. Kondratovičius.

REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu pamatysime, kad grėsmės yra didesnės nei dabar – tikrai bus priimami sprendimai“, – pabrėžė jis. 

REKLAMA

ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą. Tai patvirtino šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. 

Pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie objektus, Lenkija uždarė keturis oro uostus, įskaitant pagrindinį Varšuvos Šopeno oro uostą. 

Lenkijos kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu šalies oro erdvė buvo „pakartotinai“ pažeista dronų. 

Pastaruoju metu Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų