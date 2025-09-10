Lenkijos premjeras: numušti bepiločiai orlaiviai yra rusiški

Premjeras sakė, kad tai buvo pirmas kartas, kai Rusijos bepiločiai orlaiviai buvo numušti virš NATO teritorijos. Jis pridūrė, kad visi Aljanso partneriai šį incidentą vertina labai rimtai.
„Praėjusią naktį Lenkijos oro erdvę pažeidė daugybė Rusijos bepiločių orlaivių. Tie bepiločiai orlaiviai, kurie kėlė tiesioginę grėsmę, buvo numušti“, – socialiniame tinkle „X“ teigė D. Tuskas.
Ministras pirmininkas pažymėjo, kad apie incidentą kalbėjosi su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte.
ELTA primena, kad trečiadienį, siekdama numušti savo oro erdvėje skraidančius dronus po Rusijos oro atakos Ukrainoje, Lenkija mobilizavo savo ir NATO oro gynybos pajėgas. Varšuva šį pažeidimą pavadino agresijos aktu.
Lenkijos karinė vadovybė teigė, kad dronai pakartotinai pažeidė Lenkijos oro erdvę per Rusijos ataką kitoje sienos pusėje – vakarų Ukrainoje. Maždaug 9 val. ryto Lietuvos laiku Lenkijos kariuomenė pranešė baigusi gynybines oro operacijas ir perspėjo šalies gyventojus nesiartinti prie numuštų nežinomų objektų ir jų nuolaužų.
