TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VRM evakavimo apraše – didesnė pagalba pažeidžiamoms gyventojų grupėms

2025-09-15 16:13 / šaltinis: BNS
2025-09-15 16:13

Vidaus reikalų ministerijos (VRM) parengtame gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos apraše numatyta didesnė valstybės pagalba pažeidžiamoms gyventojų grupėms.

Vladislavas Kondratovičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Vidaus reikalų ministerijos (VRM) parengtame gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos apraše numatyta didesnė valstybės pagalba pažeidžiamoms gyventojų grupėms.

0

Kaip pirmadienį paskelbė Vidaus reikalų ministerija (VRM), ekstremalios situacijos metu bus skiriama daugiau resursų asmenų su negalia, šeimų su mažamečiais vaikais, senjorų, asmenų, gyvenančių globos įstaigose, ligonių evakavimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot VRM, aprašo projektas suderintas kartu su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis, ji dar turės patvirtinti Vyriausybė.

Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu, aprašo rengimą paskatino iš esmės pasikeitusi saugumo aplinka ir poreikis sudaryti prielaidas gyventojų evakavimo organizavimui nacionaliniu mastu.

„Aprašo projekte siūlomas universalus evakavimo organizavimo teisinis modelis, apimantis tiek taikos meto ekstremaliųjų situacijų, tiek dėl karinės agresijos akto skelbiamus mobilizacijos ir karo padėties teisinius režimus“, – pranešime cituojamas V. Kondratovičius.

„Didžiausia valstybės pagalba ir prioritetas gyventojų evakavimo metu bus skiriamas asmenų su negalia, šeimų su mažamečiais vaikais, senyvo amžiaus asmenų, asmenų, gyvenančių globos įstaigose, ligonių evakavimui“, – teigė jis.

Pasak aprašo, siekiant sudaryti galimybę gyventojams pasitraukti iš nesaugių teritorijų, gyventojų evakavimą numatoma skelbti kaip įmanoma anksčiau iki galimos grėsmės pradžios.

Evakavimo aprašo projektas reglamentuotų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcijas, organizuojant ir vykdant gyventojų evakavimą ekstremalių situacijų metu.

Institucijos, vadovaudamosi parengtu aprašu, galės tinkamai rengtis galimam gyventojų evakavimui – savo krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose numatys savo veiksmus, reikiamus išteklius, planuos ir rengs mokymus, pratybas.

Aprašo projekte nustatyti reikalavimai gyventojų evakavimo infrastruktūrai, taip pat siūlomame gyventojų evakavimo organizavimo modelyje įvertinti ne tik gyventojų poreikiai evakavimo metu, tačiau ir reglamentuotas jų poreikių tenkinimui būtinų priemonių sąrašas.

Būtinosios priemonės apima maitinimą, pirmosios pagalbos teikimą, pervežimą, apgyvendinimą ir panašiai.

Anot ministerijos, pagal Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programą savivaldybėms skirta 4,5 mln. eurų parama pasirengimui evakuojamus gyventojus laikinai apgyvendinti kolektyvinės apsaugos statiniuose.

