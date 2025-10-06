Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kondratovičius: kontrabandos atvejai balionais tiriami kaip organizuotas nusikalstamumas

2025-10-06 12:43 / šaltinis: BNS
2025-10-06 12:43

Kontrabandos atvejai meteorologiniais balionais tiriami kaip organizuotas nusikalstamumas, sako vidaus reikalų Vladislavas Kondratovičius.

Vladislavas Kondratovičius (nuotr. Elta)

Kontrabandos atvejai meteorologiniais balionais tiriami kaip organizuotas nusikalstamumas, sako vidaus reikalų Vladislavas Kondratovičius.

REKLAMA
0

„Kas yra svarbu, pradėjome kitaip žiūrėti su prokuratūra. Mūsų pasieniečiai kartu su prokuratūra tam tikrą nusikaltimą skaičių jungia į vieną bylą, išeina kaip organizuotas nusikaltimas tų pačių veikėjų ir iškart kita bausmė“, – pirmadienį žurnalistams sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo duomenimis, šiuo metu tiriama per 20 su šia nusikalstama veika susijusių ikiteisminių tyrimų, per pusmetį sulaikyti 96 įtariamieji dėl kontrabandos, 34 asmenims pateikti įtarimai.

REKLAMA
REKLAMA

V. Kondratovičius sakė esąs pasirengęs kelti klausimą dėl atsakomybės griežtinimo už kontrabandos gabenimą ir organizavimą.

REKLAMA

Ministro teigimu, pagrindinis kontrabandos kelias šiandien yra oro kelias ir dažniausiai – oro balionais.

Anot jo, balionus kontrabandininkai renkasi, nes didelę dalį dronų su kontrabandiniais rūkalais pasieniečiai nusodina.

„80 proc. sulaikomų cigarečių siųstos oro balionais“, – pirmadienį žurnalistams sakė V. Kondratovičius.

Kaip rašė BNS, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos oro erdvę pažeidė per 20 meteorologinių balionų, kontrabandininkų leidžiami iš Baltarusijos. Jais gabenami cigarečių kroviniai.

Iš 13-os pasiekusių Vilnių du balionai įskrido į sostinės oro uosto erdvę, ji buvo uždaryta nuo 22.16 iki 4.50 valandos. Apribojimai iš viso paveikė apie 30 skrydžių ir 6 tūkst. keleivių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų