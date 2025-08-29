Peskovas pasisakė dėl Zelenskio ir Putino susitikimo

Taip D. Peskovas reagavo į Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo žodžius – šis ketvirtadienį pareiškė, kad šiuo metu nesitiki V. Putino ir V. Zelenskio susitikimo.
Po JAV prezidentas Donaldo Trumpo susitikimo su V. Zelenskiu, F. Merzu ir kitais Europos lyderiais Baltuosiuose rūmuose praėjusios savaitės pirmadienį teigta, kad toks susitikimas gali įvykti per dvi savaites.
Kremlius tuo tarpu po tada paraleliai surengto D. Trumpo ir V. Putino pokalbio telefonu sakė, kad Rusija pasirengusi dvišaliam susitikimui aukštesniu lygiu nei iki šiol. Maskvos nuomone, tai galėtų būti susitikimas užsienio reikalų ministrų lygiu. Apie V. Putino ir V. Zelenskio viršūnių susitikimą nebuvo kalbos.
„Kol kas negalima pasakyti, kad ekspertų darbas, sakykime taip, verda. Deja, ne. Tačiau mūsų susidomėjimas tokiomis derybomis ir pasirengimas joms išlieka“, – sakė D. Peskovas.
Rusija Ukrainai raštiškai pateikė visas pozicijas dėl konflikto užbaigimo, šie punktai dabar turi būti diskutuojami, pabrėžė jis. Rusija, be kita ko, reikalauja, kad Ukraina atsisakytų Maskvos aneksuotų teritorijų. V. Zelenskis kategoriškai atmeta teritorijų atsisakymo galimybę – ir nurodo į konstituciją, kuri to neleidžia.
