Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Peskovas pasisakė dėl Zelenskio ir Putino susitikimo

2025-08-29 16:24 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 16:24

Rusija, Kremliaus duomenimis, ir toliau neatmeta Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu galimybės. „Tačiau V. Putinas mano, jog bet kokiam susitikimui aukščiausiu lygiu turi būti garai pasirengta, kad būtų galima galutinai patvirtinti prieš tai ekspertų lygiu pasiektus rezultatus“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja rusų naujienų agentūros. Tačiau kol kas darbas ekspertų lygiu esą „neverda“.

Peskovas sureagavo į Trumpo grasinimus dėl sankcijų: tai yra rimta (nuotr. SCANPIX)

Rusija, Kremliaus duomenimis, ir toliau neatmeta Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu galimybės. „Tačiau V. Putinas mano, jog bet kokiam susitikimui aukščiausiu lygiu turi būti garai pasirengta, kad būtų galima galutinai patvirtinti prieš tai ekspertų lygiu pasiektus rezultatus“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja rusų naujienų agentūros. Tačiau kol kas darbas ekspertų lygiu esą „neverda“.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip D. Peskovas reagavo į Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo žodžius – šis ketvirtadienį pareiškė, kad šiuo metu nesitiki V. Putino ir V. Zelenskio susitikimo.

REKLAMA
REKLAMA

Po JAV prezidentas Donaldo Trumpo susitikimo su V. Zelenskiu, F. Merzu ir kitais Europos lyderiais Baltuosiuose rūmuose praėjusios savaitės pirmadienį teigta, kad toks susitikimas gali įvykti per dvi savaites.

REKLAMA

Kremlius tuo tarpu po tada paraleliai surengto D. Trumpo ir V. Putino pokalbio telefonu sakė, kad Rusija pasirengusi dvišaliam susitikimui aukštesniu lygiu nei iki šiol. Maskvos nuomone, tai galėtų būti susitikimas užsienio reikalų ministrų lygiu. Apie V. Putino ir V. Zelenskio viršūnių susitikimą nebuvo kalbos.

„Kol kas negalima pasakyti, kad ekspertų darbas, sakykime taip, verda. Deja, ne. Tačiau mūsų susidomėjimas tokiomis derybomis ir pasirengimas joms išlieka“, – sakė D. Peskovas.

Rusija Ukrainai raštiškai pateikė visas pozicijas dėl konflikto užbaigimo, šie  punktai dabar turi būti diskutuojami, pabrėžė jis. Rusija, be kita ko, reikalauja, kad Ukraina atsisakytų Maskvos aneksuotų teritorijų. V. Zelenskis kategoriškai atmeta teritorijų atsisakymo galimybę – ir nurodo į konstituciją, kuri to neleidžia.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Maskva po derybų atsitvėrė tylos siena: palaukime, kol viską sužinos Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Šaltiniai: Witkoffas Maskvoje sukėlė chaosą – Putino pasiūlymų taip ir neišgirdo (11)
JAV pranešė Europai, kad derybos su Putinu pasiekė aklavietę – „Financial Times“ šaltiniai (nuotr. SCANPIX)
Aukštas pareigūnas: Trumpas tiesiog nori baigti karą ir jam nebesvarbu, kaip (19)
Friedrichas Merzas (nuotr. Elta)
Merzas rėžė be užuolankų: akivaizdu, kad Putino ir Zelensko susitikimas neįvyks (5)
Skelbiama, kad rusai smogė „Bayraktar“ gamyklai netoli Kyjivo: Zelenskis kalbėjosi su Erdoganu (nuotr. SCANPIX)
Skelbiama, kad rusai smogė „Bayraktar“ gamyklai netoli Kyjivo: Zelenskis kalbėjosi su Erdoganu (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų