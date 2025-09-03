Lavrovas vardija Rusijos sąlygas derybose: prakalbo apie naujas „teritorines realijas“

Indonezijos laikraščiui „Kompas“ jis teigė, kad minėtos „realijos“ neva susiformavo tada, kai Krymas, Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono sritys prisijungė prie Rusijos.
Rusijos ministras taktiškai nutylėjo faktą, kad šios teritorijos buvo iš esmės prievarta aneksuotos. Rusija teigė, kad prisijungti prie Rusijos esą norėjo patys teritorijų gyventojai, tačiau Vakarai kaltina Rusiją klastojus referendumų balsavimus.
„Turi būti užtikrintas neutralus, neblokinis ir bebranduolinis Ukrainos statusas. Šios sąlygos buvo įtvirtintos 1990 m. Ukrainos valstybės suvereniteto deklaracijoje, ir būtent jų pagrindu Rusija ir tarptautinė bendruomenė pripažino Ukrainos valstybingumą“, – pareiškė S. Lavrovas.
S. Lavrovas pridūrė, kad kiekviena iš šalių pateikė savo nuomonę dėl konflikto nutraukimo prielaidų. Jo teigimu, delegacijų vadovai palaiko tiesioginį ryšį. Anot jo, Rusija tikisi derybų tęsinio.
Donaldas Trumpas sako esąs labai nusivylęs Vladimiru Putinu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė esąs labai nusivylęs Rusijos lyderio Vladimiro Putino nesugebėjimu sudaryti taikos susitarimo su Ukraina, tačiau aiškiau nepakomentavo galimų pasekmių Maskvai.
Nuo praėjusio mėnesio, kai Aliaskoje susitiko su V. Putinu, D. Trumpas ragino Kremliaus šeimininką surengti dvišales derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau vietoj to Rusija suintensyvino išpuolius prieš Kyjivą.
„Esu labai nusivylęs prezidentu Putinu, galiu tai pasakyti“, – Scotto Jenningso (Skoto Dženingso) radijo laidoje sakė D. Trumpas, paklaustas, ar jaučiasi išduotas V. Putino atsako.
„Mūsų santykiai buvo puikūs, esu labai nusivylęs“, – pareiškė jis.
Tačiau D. Trumpas nepasakė, kokios, jei tokių bus, pasekmės gresia Rusijai, nepaisant to, kad neseniai nustatė dviejų savaičių terminą taikos susitarimui pasiekti. Šis terminas jau eina į pabaigą.
Nuo Aliaskos viršūnių susitikimo D. Trumpas sąmoningai aptakiai kalbėjo apie derybas dėl Ukrainos, kartais grasindamas sankcijomis Maskvai, o kartais sakydamas, kad gali leisti abiem šalims kovoti tarpusavyje.
Jis teigė, kad „darys kažką, kas padėtų žmonėms gyventi“, bet daugiau nieko nepaaiškino.
Vėliau Ovaliajame kabinete paklaustas, ar neseniai kalbėjosi su V. Putinu, D. Trumpas atsakė: „Sužinojau dalykų, kurie bus labai įdomūs, manau, kad per artimiausias kelias dienas sužinosite.“
Jis pridūrė, kad „bus“ pasekmių, jei V. Putinas ir V. Zelenskis nesusitiks, kad užbaigtų karą, kuris prasidėjo Rusijos invazija į Ukrainą 2022 metų vasarį.
„Visiškai nesijaudinu“
Tuo pat metu D. Trumpas pareiškė, kad jo nejaudina galima Rusijos ir Kinijos ašis, nepaisant to, kad antradienį V. Putinas Pekine prieš didžiulį karinį paradą susitiko su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu).
V. Putinas Xi Jinpingui sakė, kad jų šalių ryšiai yra „precedento neturinčio lygio“. Parade taip pat dalyvavo Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas (Kim Čen Unas), kuris pasiuntė savo karius kovoti drauge su Rusija Ukrainoje.
„Aš visiškai nesijaudinu, ne“, – sakė D. Trumpas.
„Turime stipriausią pasaulyje kariuomenę, ir jie niekada nepanaudotų savo kariuomenės prieš mus, patikėkite, tai būtų blogiausias dalykas, kurį jie kada nors galėtų padaryti“, – kalbėjo jis.
Visgi vėliau D. Trumpas parašė piktą įrašą savo socialiniame tinkle „Truth Social“,apkaltinęs Kinijos, Rusijos ir Šiaurės Korėjos lyderius sąmokslu prieš Jungtines Valstijas.
„Perduokite šilčiausius linkėjimus Vladimirui Putinui ir Kim Jong Unui, kol rezgate sąmokslą prieš Jungtines Amerikos Valstijas“, – parašė jis.
Iždo sekretorius Scottas Bessentas, „Fox News“ paklaustas apie galimas sankcijas Rusijai, pirmadienį sakė, kad administracija šią savaitę nagrinės JAV atsako galimybes.
Po susitikimo Aliaskoje ir ilgo telefono skambučio su D. Trumpu, kai V. Zelenskis ir Europos lyderiai buvo Baltuosiuose rūmuose, V. Putinas „elgėsi priešingai, užuot vykdydamas tai, ką nurodė norįs padaryti“, sakė S. Bessentas.
„Tiesą sakant, jis niekšiškai, niekšiškai sustiprino bombardavimo kampaniją. Taigi manau, kad prezidentas Trumpas svarsto visas galimybes, ir manau, kad šią savaitę jas labai atidžiai išnagrinėsime“, – kalbėjo jis.
