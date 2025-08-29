Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zacharova įsiuto dėl Macrono žodžių apie Putiną

2025-08-29 16:40 / šaltinis: BNS
2025-08-29 16:40

Maskva penktadienį sukritikavo Prancūzijos lyderį Emmanuelį Macroną už tai, ką pavadino „vulgariais įžeidimais“ Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.

Marija Zacharova (nuotr. SCANPIX)

Marija Zacharova (nuotr. SCANPIX)

1

Praėjusią savaitę interviu LCI transliuotojui davęs E. Macronas perspėjo Europos lyderius nepasitikėti V. Putinu ir pavadino jį plėšrūnu ir pabaisa.

„Dėl savo paties išlikimo (jis) turi toliau ėsti (...) Tai reiškia, kad jis yra plėšrūnas, pabaisa prie mūsų vartų“, – kalbėjo E. Macronas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuos komentarus jis išsakė po svarbaus susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais Vašingtone.

Rusijos užsienio reikalų ministerija sukritikavo šiuos komentarus.

„Jie peržengia ne tik protingumo, bet ir padorumo ribas, tapdami vulgariais įžeidimais Rusijai ir jos žmonėms“, – televizijos transliuotoje spaudos konferencijoje sakė URM atstovė Marija Zacharova.

Maskva jau seniai kritikuoja Prancūzijos paramą Ukrainai ir kaltina Paryžių konflikto provokavimu. Prancūzija yra viena iš tvirčiausių Kyjivo rėmėjų nuo pat Rusijos puolimo pradžios 2022 metų vasarį ir siunčia jam ginklus ir finansinę pagalbą.

