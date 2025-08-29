Zacharova įsiuto dėl Macrono žodžių apie Putiną

Praėjusią savaitę interviu LCI transliuotojui davęs E. Macronas perspėjo Europos lyderius nepasitikėti V. Putinu ir pavadino jį plėšrūnu ir pabaisa.
„Dėl savo paties išlikimo (jis) turi toliau ėsti (...) Tai reiškia, kad jis yra plėšrūnas, pabaisa prie mūsų vartų“, – kalbėjo E. Macronas.
Šiuos komentarus jis išsakė po svarbaus susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais Vašingtone.
Rusijos užsienio reikalų ministerija sukritikavo šiuos komentarus.
„Jie peržengia ne tik protingumo, bet ir padorumo ribas, tapdami vulgariais įžeidimais Rusijai ir jos žmonėms“, – televizijos transliuotoje spaudos konferencijoje sakė URM atstovė Marija Zacharova.
Maskva jau seniai kritikuoja Prancūzijos paramą Ukrainai ir kaltina Paryžių konflikto provokavimu. Prancūzija yra viena iš tvirčiausių Kyjivo rėmėjų nuo pat Rusijos puolimo pradžios 2022 metų vasarį ir siunčia jam ginklus ir finansinę pagalbą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!