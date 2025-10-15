Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos piliečiai keliauti po Pietų Afrikos Respubliką be vizų galės iki 90 dienų

2025-10-15 14:40 / šaltinis: BNS
2025-10-15 14:40

Lietuvos piliečiai keliauti po Pietų Afrikos Respubliką (PAR) be vizų galės iki 90 dienų, trečiadienį pranešė Lietuvos ambasada Pietų Afrikoje.

Lietuvos pasas (nuotr. Fotodiena/Žygimanto Gedvilos)

Lietuvos piliečiai keliauti po Pietų Afrikos Respubliką (PAR) be vizų galės iki 90 dienų, trečiadienį pranešė Lietuvos ambasada Pietų Afrikoje.

0

Pasak ambasados, Lietuvos piliečiams nebereikės fiziškai siųsti dokumentų į Pietų Afrikos ambasadą Stokholme ar pildyti elektroninės vizos paraiškos elektroninėje vizų sistemoje.

„Šis ilgai lauktas diplomatinis pasiekimas yra abiejų šalių nuoseklių pastangų stiprinti dvišalius ryšius, skatinti turizmą, kultūrinius mainus ir verslo bendradarbiavimą rezultatas. Tai istorinė akimirka Lietuvos ir Pietų Afrikos santykiams. Bevizis režimas atvers naujas galimybes mūsų piliečiams pažinti Pietų Afrikos kultūrą, įspūdingą gamtą ir užmegzti verslo kontaktus. Tikimės, kad šis žingsnis prisidės prie keliautojų srautų augimo ir dar glaudesnių ekonominių ryšių“, – cituojama Lietuvos Respublikos ambasadorė Pietų Afrikos Respublikoje Rasa Jankauskaitė.

Ambasada mano, kad šis sprendimas dar kartą patvirtina abipusį Lietuvos ir PAR siekį stiprinti partnerystę, skatinti žmonių tarpusavio ryšius ir plėsti dvišalį bendradarbiavimą įvairiose srityse.

