TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Net Putinas tam neprieštarauja“: Zelenskis nesupranta Vengrijos pozicijos

2025-09-05 16:45 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 16:45

Net kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas neprieštarauja Ukrainos narystei Europos Sąjungoje (ES), „Rusijos draugų", ypač Vengrijos, pozicija šiuo klausimu yra keista, per bendrą su Europos Vadovų Tarybos pirmininku António Costa spaudos konferenciją po trumpo susitikimo Užkarpatėje pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Net kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas neprieštarauja Ukrainos narystei Europos Sąjungoje (ES), „Rusijos draugų“, ypač Vengrijos, pozicija šiuo klausimu yra keista, per bendrą su Europos Vadovų Tarybos pirmininku António Costa spaudos konferenciją po trumpo susitikimo Užkarpatėje pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

1

„Pagaliau girdime signalus iš Rusijos, kad jie dabar sutinka su Ukrainos naryste Europos Sąjungoje. Gaila, kad jie priima realybę taip pavėluotai. (...) Dabar tai turi išgirsti ir kai kurie didieji Rusijos draugai Europoje. Jei net Putinas tam neprieštarauja, kai kurių šalių, ypač Vengrijos, pozicija (...) atrodo tikrai keistai“, – sakė V. Zelenskis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pabrėžė, kad jau yra vieninga nuomonė dėl būsimos Ukrainos narystės ES. Šią narystę V. Zelenskis vadino ir saugumo garantija, tiek ekonominio, tiek geopolitinio. 

Pasak V. Zelenskio, Vengrija neturi jokio pagrindo ar priežasčių nesutikti pradėti derybas su Ukraina dėl narystės ES.

„Teisiškai darome viską, ką Europos Komisija rekomenduoja. Tad abejoju, ar Vengrija turi pagrindo kelti kaltinimus Ukrainai“, – sakė Ukrainos prezidentas ir pridūrė, kad nėra jokių priežasčių blokuoti derybų dėl stojimo į ES pradžią. 

Ukraina pasirengusi aptarti su Vengrija, „kuo dar jie netenkinti ir kaip dar galime padėti, kad jie būtų patenkinti“, sakė V. Zelenskis. 

Vienintelė ES narė, blokuojanti derybų pradžią su Ukraina

Vengrija yra vienintelė ES narė, blokuojanti derybų pradžią su Ukraina, visi kiti 26 lyderiai per susitikimą aukščiausiuoju lygiu birželį pasisakė už tai, kad derybos dėl kelių skyrių būtų pradėtos. 

Derybos dėl stojimo į ES suskirstytos į 35 skyrius, dėl kelių jų Ukraina ir kita kandidatė Moldova jau įvykdė visas sąlygas. 

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas A. Costa pareiškė, kad nepaisant Vengrijos prieštaravimo, derybų procesas su Ukraina bet kokiu atveju vyksta ir turi būti tęsiamas. Jis pridūrė, kad būtina tęsti reformas ir „nelaukti Vengrijos“, nes Ukrainos ateitis yra ES. 

Drauge jis pabrėžė, kad šis procesas bus ilgas ir karas baigsis anksčiau, nei stojimo į ES derybos, todėl nėra jokios priežasties dabar gaišti laiko. Pasak A. Costos, ES daro įspūdį tai, kaip Ukraina įgyvendina reformas Rusijos vykdomo plataus masto karo sąlygomis.

