 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas nesutiko rinkimuose dalyvaujančių partijų įpareigoti iš anksto pateikti kandidatus į Vyriausybę

2025-11-25 18:00 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 18:00

Seimas atmetė konservatoriaus Mato Maldeikio iniciatyvą įpareigoti rinkimuose dalyvaujančias partijas kartu su pareiškiniais dokumentais pateikti ir būsimų kandidatų į Ministrų kabinetą sąrašą. 

Matas Maldeikis BNS Foto

Seimas atmetė konservatoriaus Mato Maldeikio iniciatyvą įpareigoti rinkimuose dalyvaujančias partijas kartu su pareiškiniais dokumentais pateikti ir būsimų kandidatų į Ministrų kabinetą sąrašą. 

REKLAMA
0

Tai numatančias Rinkimų kodekso pataisas antradienį palaikė tik 26 parlamentarai, prieš buvo 38, susilaikė 15. Seimas nesutiko grąžinti projektą tobulinti ir jį atmetė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Maldeikis siekė padidinti partijų atsakomybę prieš rinkėjus, suteikti jiems daugiau informacijos apie būsimos Vyriausybės sudėtį. 

REKLAMA
REKLAMA

Pasak M. Maldeikio, problemų su Vyriausybės formavimu turi ne tik dabartinė dauguma.

„Tai ne tik dabartinės daugumos klausimas, mes tą situaciją turime dažnai", – sakė jis Seime pateikdamas  projektą. 

REKLAMA

Jei Seimas būtų pritaręs jo iniciatyvai, mandatų parlamente siekiančios partijos turėtų nurodyti ne mažiau kaip vieną kandidatą į premjero pareigas ir bent po vieną kandidatą į kiekvienos ministerijos vadovo pareigas.

Šiuo metu Rinkimų kodekse nėra įpareigojimo Seimo rinkimuose dalyvaujančioms partijoms nurodyti būsimų Vyriausybės narių. 

ELTA primena, kad  Rinkimų kodeksas yra įrašytas į konstitucinių įstatymų sąrašą, todėl jo keitimo procedūra yra sudėtingesnė. Šis kodeksas gali būti keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios ne mažesne kaip 85 visų Seimo narių balsų dauguma.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų