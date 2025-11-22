Vyriausybė nurodė, ar patvirtins privalomojo sveikatos draudimo įmokų didinimą

Vyriausybės teigimu, pati iniciatyva yra palaikytina, tačiau pokyčius šioje srityje esą reikia įvesti anksčiau, nelaukiant 2027 m.
„Lietuvos ekspertai, Europos Sąjungos institucijos ir tarptautinės organizacijos (…) pažymi, kad Lietuvos valstybė nepakankamai finansuoja sveikatos sistemą (…). Todėl jau 2026 metais, nelaukiant 2027 metų, yra poreikis sumažinti vidutinės metinės vieno dirbančio asmens privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, mokamos už vieną valstybės lėšomis draudžiamą asmenį, skirtumą“, – rašoma Vyriausybės nutarime.
Parlamentarų pateiktame siūlyme numatyta valstybės lėšomis draudžiamų asmenų PSD įmoką susieti su dirbančiojo įmoka ir nustatyti, kad ji sudarytų 50 proc. dirbančiojo PSD įmokos dydžio, o kiekvienais vėlesniais metais būtų didinama 5 procentiniais punktais, kol sudarys ne mažiau kaip 75 proc. užpraeitų metų vieno dirbančiojo vidutinės metinės PSD įmokos dydžio.
Parlamentarų nuomone, reikia užtikrinti, kad palaipsniui mažėtų skirtumas tarp dirbančiųjų ir valstybės lėšomis draudžiamų asmenų PSD įmokų dydžių. Siekiant šio tikslo siūloma atsisakyti valstybės lėšomis draudžiamų asmenų PSD įmokos skaičiavimo priklausomai nuo minimalios mėnesinės algos (MMA), pakeičiant jį palaipsniui augančiu santykiu su dirbančiųjų PSD įmoka.
Tuo metu Vyriausybės išvadoje pažymima, jog šiuos tikslus būtų galima pasiekti jau kitais metais, tad parlamentarų siūlomas projektas esą būtų perteklinis.
„Atsižvelgiant į 2026 metų valstybės biudžeto galimybes ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetui numatomus skirti asignavimus, 2026 metais įmoka už vieną apdraustąjį, draudžiamą valstybės lėšomis, bus didesnė ir sudarys 780,69 euro (nekeičiant teisinio reguliavimo 2026 metais vienam apdraustajam valstybės lėšomis tenkanti įmoka sudarytų 773,90 euro)“ – nurodo Vyriausybė.
„2027 ir vėlesniais kalendoriniais metais įmoka už vieną apdraustąjį, draudžiamą valstybės lėšomis, sudarytų ne mažiau nei 6,98 proc. užpraeitų metų 12 MMA dydžio, o konkretus įmokos dydis kiekvienais kalendoriniais metais, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, būtų nustatomas tvirtinant Lietuvos Respublikos atitinkamų metų biudžeto patvirtinimo įstatymą. Priėmus įstatymų projektus, kurie įsigaliotų anksčiau nei įstatymo projektas, iš esmės būtų sudarytos visos sąlygos jau 2026 metais pasiekti įstatymo projekto tikslus“, – akcentuojama išvadoje.
Šiuo metu PSD įmokos dydis vienam apdraustajam sudaro 6,98 procento užpraeitų metų 12 MMA dydžio.
ELTA primena, kad valstybė biudžeto lėšomis šiuo metu draudžia 23 socialiai jautriausias gyventojų grupes. Pensininkai sudaro 45 proc. visų valstybės biudžeto lėšomis draudžiamų asmenų, bedarbiai – 10 proc., vaikai, moksleiviai ir studentai – 4 proc. Taip pat valstybės biudžeto lėšomis draudžiamos nėščiosios, motinos/tėvai kol jų vaikams sukaks 8 metai. Be to, draudžiami du ir daugiau vaikų iki jų pilnametystės auginantys tėvai, negalią turintys asmenys, politiniai kaliniai ir tremtiniai, gynusieji Lietuvos nepriklausomybę ir nukentėjusieji, tam tikromis ligomis sergantys gyventojai.
