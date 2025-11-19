Vyriausybė patvirtino finansavimą trijų savivaldybių vandentvarkos projektams

Anot ministerijos, „Jonavos vandenims“ ketinama skolinti iki 2,68 mln. eurų, „Šilutės vandenims“ – iki 2,04 mln. eurų, o „Pasvalio vandenims“ – iki 5,67 mln. eurų lėšų.
Pasinaudojant paskola, „Jonavos vandenys“ planuoja rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius Bukonių, Juškonių, Liepių, Upninkų, Užusalių kaimuose.
„Šilutės vandenys“ už skolinamas lėšas statys vandens gerinimo įrenginius Šylių vandenvietėje, taip pat ties 15,22 km centralizuotus buitinių nuotekų tinklus Žemaičių Naumiestyje, Kadagiškiuose, Cipariuose, Vanagiuose, Sugintuose, Grabupiuose, Pagryniuose, Juknaičiuose, Pašyšiuose ir rekonstruos nuotekų valymo įrenginius Žemaičių Naumiestyje bei Pašyšiuose.
Tuo metu „Pasvalio vandenys“ nuties naujus nuotekų tinklus Joniškėlyje, Ustukių kaime, Girsūdų kaime, Valakėlių kaime, naujus vandentiekio tinklus Joniškėlyje bei rekonstruos Joniškėlio, Ustukių, Girsūdų nuotekų valymo įrenginius.