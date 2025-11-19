 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vyriausybė patvirtino finansavimą trijų savivaldybių vandentvarkos projektams

2025-11-19 14:57 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 14:57

Valstybė skolins 10,4 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) fondų lėšų Jonavos, Šilutės ir Pasvalio savivaldybių vandentvarkos įmonėms. Šiam Finansų ministerijos siūlymui trečiadienį pritarė Ministrų kabinetas.

Vandentvarkos įmonė (nuotr. stop kadras)

Valstybė skolins 10,4 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) fondų lėšų Jonavos, Šilutės ir Pasvalio savivaldybių vandentvarkos įmonėms. Šiam Finansų ministerijos siūlymui trečiadienį pritarė Ministrų kabinetas.

REKLAMA
0

Anot ministerijos, „Jonavos vandenims“ ketinama skolinti iki 2,68 mln. eurų, „Šilutės vandenims“ – iki 2,04 mln. eurų, o „Pasvalio vandenims“ – iki 5,67 mln. eurų lėšų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasinaudojant paskola, „Jonavos vandenys“ planuoja rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius Bukonių, Juškonių, Liepių, Upninkų, Užusalių kaimuose.

REKLAMA
REKLAMA

„Šilutės vandenys“ už skolinamas lėšas statys vandens gerinimo įrenginius Šylių vandenvietėje, taip pat ties 15,22 km centralizuotus buitinių nuotekų tinklus Žemaičių Naumiestyje, Kadagiškiuose, Cipariuose, Vanagiuose, Sugintuose, Grabupiuose, Pagryniuose, Juknaičiuose, Pašyšiuose ir rekonstruos nuotekų valymo įrenginius Žemaičių Naumiestyje bei Pašyšiuose.

Tuo metu „Pasvalio vandenys“ nuties naujus nuotekų tinklus Joniškėlyje, Ustukių kaime, Girsūdų kaime, Valakėlių kaime, naujus vandentiekio tinklus Joniškėlyje bei rekonstruos Joniškėlio, Ustukių, Girsūdų nuotekų valymo įrenginius. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų