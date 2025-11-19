Vyriausybė – už Seimo narių siūlymą aiškiau reglamentuoti ūkininkams skirtą GPM lengvatą

Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, siūlomais pakeitimais būtų aiškiai įtvirtinta, kad lengvatiniai 15 ir 20 proc. GPM tarifai taikomi tik pajamoms iš žemės ūkio veiklos, įskaitant pajamas, gautas pardavus su šia veikla susijusį turtą.
Šios pajamos nebūtų įtrauktos į kitas pajamas, kurioms taikomi progresiniai 20, 25 ir 32 proc. mokesčio tarifai.
„Priimtos, tačiau dar neįsigaliojusios įstatymo nuostatos gali sudaryti prielaidų neaiškiam jų taikymui. Įvertinant tai, privalome tiksliai ir aiškiai susieti atskiras apmokestinimo sąlygas su pačiomis pajamomis, o ne su mokesčių mokėtojo statusu. Tai užtikrins skaidrų, logišką ir konstituciškai pagrįstą pajamų apmokestinimą“, – pranešime teigia K. Vaitiekūnas.
Kartu, įvertinant tai, kad pajamoms iš žemės ūkio veiklos taikomi atskiri tarifai, būtų numatytas atskiras joms taikomo mokesčio kredito apskaičiavimo mechanizmas, išlaikantis minimalią 5 proc. efektyviojo tarifo ribą metinėms pajamoms neviršijančioms 20 tūkst. eurų ir 15 proc. ribą pajamoms išaugus iki 35 tūkst. eurų.
Taip pat būtų patikslinta šioms pajamoms tenkančių leidžiamų atskaitymų ir mokestinių nuostolių pripažinimo tvarka.
Šiuo metu nuo 2026 m. sausio 1 d. įsigaliosianti tvarka numato atskirus pajamų mokesčio tarifus žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų pajamoms, tačiau nėra aiškiai detalizuota, kaip šios nuostatos turėtų būti taikomos su žemės ūkio veikla nesusijusioms pajamoms.
ELTA primena, kad Seimas birželį pritarė gyventojų pajamas nuo kitų metų apmokestinti trimis progresyviais tarifais – 20, 25 ir 32 proc., tačiau ūkininkams, pagal Seimo priimtą ir šiuo metu galiojantį sprendimą, bus taikomas lengvatinis tarifas tais atvejais, jei veikla vykdoma pagal ūkininko pažymėjimą.
Ūkininkų pažymėjimą turinčių asmenų pajamos nuo kitų metų būtų apmokestinamos 15 arba 20 proc. GPM tarifu, priklausomai nuo to, ar ūkininkas per metus gavo mažesnes, ar didesnes nei 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų).
Seimas birželį priimdamas mokesčių reformą taip pat nusprendė pakeisti nekilnojamojo turto (NT) mokestį, pakelti pelno mokestį ir įvesti naujus cukraus bei draudimo mokesčius, kurių pajamos bus skirtos gynybai.
Visi mokestiniai pakeitimai įsigalios nuo 2026-ųjų.