TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Uždarame posėdyje bus aptarta pozicija dėl Kinijos

2025-11-19 07:45 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-19 07:45

Ingos Ruginienės vadovaujamam Ministrų kabinetui Vyriausybės programoje numačius siekį atkurti diplomatinius santykius su Pekinu, trečiadienį Lietuvos pozicija šiuo klausimu bus aptarta uždarame Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) posėdyje. 

Kinija žada per ateinantį dešimtmetį intensyviai plėtoti savo aukštųjų technologijų sektorių. EPA-ELTA nuotr.

Kinija žada per ateinantį dešimtmetį intensyviai plėtoti savo aukštųjų technologijų sektorių. EPA-ELTA nuotr. 

0

„Po posėdžio patikslinsime savo poziciją, kokioje mes situacijoje esame, ar toliau mes dar bandome klibinti Kiniją, ar priminti, kad mes norėtumė atkurti diplomatinį atstovavimą laikinųjų reikalų patikėtinių lygmenyje, ar ne“, – Eltai teigė URK pirmininkas Remigijus Motuzas. 

Uždarame komiteto posėdyje dalyvaus ir Užsienio reikalų ministerijos (URM) atstovai. 

ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas. Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio.

Įtampa dvišaliuose santykiuose tvyrojo ir anksčiau – po to, kai Lietuva pasitraukė iš „17+1“ bendradarbiavimo formato su Kinija. Tuometis šalies diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis ragino Lietuvos pavyzdžiu sekti ir kitas ES valstybes. Visgi, Vilniaus pavyzdžiu pasekė tik kaimyninės Estija ir Latvija.

Gintauto Palucko Vyriausybės programoje Kinija buvo įvardijama iššūkiu Lietuvos užsienio ir saugumo politikai, tačiau I. Ruginienės Ministrų kabineto įsipareigojimuose tokių formuluočių nebėra. Vietoje to, Vyriausybės programoje teigiama, kad bus siekiama atkurti diplomatinius santykius su Pekinu.

Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigė nematąs jokios problemos dėl Vyriausybės siekio atkurti glaudesnius santykius su Kinija. Visgi, kaip pabrėžė šalies vadovas, žengti šį žingsnį turi norėti abi šalys.

