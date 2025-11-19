 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybė spręs dėl 2 pasienio punktų atvėrimo

2025-11-19 07:15 / šaltinis: BNS
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-19 07:15

Vyriausybė trečiadienį spręs, ar atverti du laikinai daugiau nei dvi savaites uždarytus pasienio su Baltarusija punktus. 

Medininkų pasienio kontrolės punktas (nuotr. R. Riabovo/BNS)

Vyriausybė trečiadienį spręs, ar atverti du laikinai daugiau nei dvi savaites uždarytus pasienio su Baltarusija punktus. 

0

Kaip BNS teigė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas, bus sprendžiama dėl galimybės atverti Medininkų ir Šalčininkų postus anksčiau numatyto laiko.

Premjerė Inga Ruginienė antradienį teigė, kad atverti punktus rekomendavo Nacionalinio saugumo komisija atsižvelgiant į tai, kad sumažėjo kontrabandinių balionų srautai, Vilniaus oro uosto veikla nebetrikdoma.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji sakė, kad sienos atvėrimui pasiruošti reikėtų vienos paros. Be to, premjerė pabrėžė, kad jei grėsmės lygis pakiltų, siena ir vėl būtų užverta. 

Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Olegas Tarasovas BNS antradienį sakė, kad sienos atidarymas būtų teigiamas žingsnis, bet leika neišspręstų klausimų, pirmiausia dėl Baltarusijos pritaikytų sankcijų vežėjams.   

BNS rašė, kad Lenkijai pirmadienį atidarius du pasienio punktus su Baltarusija, antradienį įvyko techninės Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių derybos dėl kaimyninėje šalyje įstrigusių vilkikų grąžinimo į Lietuvą, kontrabandos bei migrantų problemų.  

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas teigė, kad Baltarusija susitikime deklaravo norą bendradarbiauti. Lietuvos pasieniečiai paragino Baltarusijos kolegas stabdyti kontrabandą ir išleisti joje strigusius Lietuvos vilkikus.

Ministrų kabinetas sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis spalio 30-ąją uždarė mėnesiui, tai padaryta reaguojant į kontrabandinių balionų civilinei aviacijai keliamą grėsmę. 

