TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įvertino Skardžiaus kritiką „Ignitis“: „Jo mentalitetas mus prijungti prie rytų“

2025-11-19 06:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 06:45

Pirmojo Lietuvos jūrinio vėjo parko projektas stringa ir brangsta. Valstybės kontrolė skelbia, kad šis „Ignitis grupės“ projektas dar net nepradėjus statybų pabrango puse milijardo eurų, ir užtrukti gali dar 7-erius metus, tai yra vėluos iki 2 metų. „Ignitis“ vadovai dėl to atsakomybės kratosi ir kaltę verčia pasaulinėms jūrinės energetikos problemoms.

Pirmojo Lietuvos jūrinio vėjo parko projektas stringa ir brangsta. Valstybės kontrolė skelbia, kad šis „Ignitis grupės" projektas dar net nepradėjus statybų pabrango puse milijardo eurų, ir užtrukti gali dar 7-erius metus, tai yra vėluos iki 2 metų. „Ignitis" vadovai dėl to atsakomybės kratosi ir kaltę verčia pasaulinėms jūrinės energetikos problemoms.

Na, o premjerė Inga Ruginienė apie „Ignitis“ vadovų atsakomybę dar nekalba, tik reikalauja projektą skaidrinti ir baigti numatytu laiku – po 5 metų.

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

Valstybės kontrolės priekaištai „Ignitis“

Už 40 km nuo Palangos pakrantės jūroje štai toks vėjo parkas gaminti elektrą pradės po 5 metų. Tai žadėję „Ignitis“ vadovai dabar skundžiasi, kad darbai stringa ir iš projekto pasitraukė „Ignitis“ užsienio partneris – ispanų ir prancūzų kompanija „Ocean Winds“.

O Valstybės kontrolė, atlikusi projekto auditą, perspėja, kad projektas gali ne tik 2 metus vėluoti, bet ir mažiausiai ketvirtadaliu pabrangs iki beveik 3 mlrd. eurų. Negana to, trečdaliu mažėja ir jo grąža – nuo beveik 7 proc. iki 4 proc.

„Šitas projektas svarbus Lietuvai, energetiniam nepriklausomumui, turime dėti visas pastangas, kad jis būtų sėkmingas. Šiuo metu jo sėkmei iškilusi didžiulė rizika, matome neatitikimą teisės aktams“, – sakė Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.

Ir nors „Ignitis“ vadovai tvirtina, kad buvusi partnerė „Ocean Winds“ jiems suteikė labai daug žinių apie jūrinę vėjo energetiką, Valstybės kontrolė priekaištauja, kad „Ignitis“ šiai užsienio kompanijai atseikėjo beveik 1 mln. eurų vos už 3 valandas darbo.

„Labiau vertiname jį kaip formalų, negu faktinį. Po leidimo išdavimo suskaičiavome, kad jų indėlis yra 3 valandos“, – tvirtino I. Segalovičienė.

Rado ir daugiau neatitikimų sumokėtai kainai

Valstybės kontrolė nustatė, kad „Ignitis“ permokėjo ir už jūros dugno tyrimus – už 4 mln. eurų pasamdyti laivai atliko per mažai tyrimų.

Na o prie sienos remiamas „Ignitis“ vadovas toliau atsakomybės kratosi.

„Visa globali jūrinės energetikos industrija susiduria su iššūkiais, apie galimybę, kad jie ateina į Lietuvą, kad gali reikėti projektą perplanuoti, informavome jau šių metų pavasarį“, – teigė „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas.

Jūros vėjo parkas, anot „Ignitis“, pagamins ketvirtadalį Lietuvai reikalingos elektros, tačiau projektui stringant ir brangstant, Seimo Audito komiteto vadovas kelia klausimą, ar iš viso verta jį tęsti.

„Apie 3 mlrd. eurų projektui, greičiausiai bus viršyti, jei bus toliau klimpstama, iki 2032 m. matysime išbrangusią įrangą“, – sakė „Nemuno aušra“ narys Artūras Skardžius.

Na o konservatoriai, praėjusioje kadencijoje iniciavę jūros vėjo parko projektą, taip kalbantį A. Skardžių kaltina dirbant Rusijai ir Baltarusijai. Pigios elektros iš jūros vėjo parko laukia ir Lietuvos verslininkai.

„Atsiveria Ukrainos rinka, gal net Baltarusijos, iki Juodosios jūros. Čia užsisuks tokie malūnai, reikės labai daug energetikos. Skardžius kovoja su vėjo malūnais, nes jo mentalitetas mus prijungti prie rytų“, – politinį oponentą kritikavo konservatorius Žygimantas Pavilionis.

„Jūrinio vėjo generacija yra didesnė nei antžeminio, bet statybos kaštai brangesni. Mums svarbu, kad būtų energijos, bet nebūtų per brangi, reikia ieškoti kompromiso, gal atpigus technologijoms galėtų būti vystomas jūrinio vėjo parkas“, – teigė Pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. 

Ne tik A. Skardžius, bet ir dalis socialdemokratų vis garsiau reiškia nepasitenkinimą „Ignitis“ vadovais, tačiau premjerė apie jų keitimą dar nekalba.

Visgi Inga Ruginienė reikalauja jūros vėjo parko projekte skaidrumo ir užbaigti numatytu laiku po 5 metų.

