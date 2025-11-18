Rusijos dronų atakos padariniai: dalis Rumunijos gyventojų grįžta, kiti turi laukti

Dviejų kaimų evakuacija – pirmoji Rumunijoje dėl Rusijos karo prieš Ukrainą – buvo vykdoma po Rusijos pirmadienio nakties dronų atakos Pietų Ukrainoje, per kurią užsidegė laivas, gabenęs suskystintas naftos dujas.
Maskva nuo 2022-ųjų, kai pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, ne kartą atakavo prie Dunojaus upės esančius Ukrainos uostus, o kaimyninėje Rumunijoje dėl to būdavo skelbiamas pavojus.
„Po rizikos analizės ir gavus informacijos iš kolegų ukrainiečių buvo priimtas sprendimas atšaukti evakuacijos įsakymą Čatalkiojo kaimui“, – antradienį paskelbė gelbėjimo tarnybos.
Tačiau nurodoma, kad ukrainiečių gelbėjimo tarnybos vis dar gesina gaisrą laive, pildami ant jo vandenį iš kito laivo, atsiųsto į Izmajilo uostą.
Tai reiškia, kad evakuacijos įsakymas tebegalioja kitam Rumunijos kaimui – Plauru, kur rizika išlieka didelė. Iš šio kaimo buvo evakuota 15 žmonių.
Prieš evakuaciją Plauru gyventojai į savo mobiliuosius telefonus gavo įspėjimus apie krintančių skeveldrų pavojų.
Anot rumunų Gynybos ministerijos, „neužfiksuota jokių neteisėtų įsibrovimų į nacionalinę oro erdvę“ po to, kai „Rusijos Federacijos pajėgos (pirmadienio) naktį atakavo Ukrainos teritorijas netoli upės sienos su Rumunija“.
Rumunijos užsienio reikalų ministerija penktadienį paskelbė iškvietusi Rusijos ambasadorių dėl lapkričio 11-osios naktį šioje NATO šalies teritorijoje nukritusių drono nuolaužų.
„Jam buvo pateikti apčiuopiami, išsamūs ir tvirti įrodymai apie Rumunijos oro erdvės pažeidimą, kurį padarė Rusijos karinėms pajėgoms priklausantis bepilotis orlaivis“, – teigiama pranešime spaudai.
Rusijos ambasada Bukarešte iškvietimą pavadino „teatriniu įvykiu“, paneigdama „bet kokias spėliones apie tariamą tyčinį Rumunijos teritorinio vientisumo pažeidimą ir bet kokias Rusijos keliamas grėsmes jos saugumui“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!