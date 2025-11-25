Rinkimuose dalyvaujančioms partijoms bus pasiūlytas naujas įpareigojimas: iš anksto pateikti kandidatus į Vyriausybę

Tikimasi, kad naujas reguliavimas padidins partijų atsakomybę prieš rinkėjus, suteiks jiems daugiau informacijos apie būsimos Vyriausybės sudėtį.
Jei Seimas pritartų, mandatų parlamente siekiančios partijos turėtų nurodyti ne mažiau kaip vieną kandidatą į premjero pareigas ir bent po vieną kandidatą į kiekvienos ministerijos vadovo pareigas.
Šios iniciatyvos autoriai Seimo nariai konservatoriai M. Maldeikis ir Audrius Petrošius tikisi, kad pritarus projektui, Vyriausybių formavimo procesas taptų sklandesnis.
Pasak jų, partijos dažnai vengia prieš rinkimus aiškiai įvardinti savo kandidatus į premjero ir ministrų pozicijas, todėl neretai kyla chaosas: būsimieji ministrai atrandami paskubomis, jie patvirtinami vos per kelias dienas.
Šiuo metu Rinkimų kodekse nėra įpareigojimo Seimo rinkimuose dalyvaujančioms partijoms nurodyti būsimų Vyriausybės narių.
ELTA primena, kad Rinkimų kodeksas yra įrašytas į konstitucinių įstatymų sąrašą, todėl jo keitimo procedūra yra sudėtingesnė. Šis kodeksas gali būti keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios ne mažesne kaip 85 visų Seimo narių balsų dauguma.
