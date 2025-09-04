Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos ataka Ukrainoje: žuvo 2 Danijos humanitarinės misijos darbuotojai

2025-09-04 17:06 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-09-04 17:06

Per Rusijos ataką šiaurinėje Ukrainos dalyje ketvirtadienį žuvo du Danijos pabėgėlių reikalų tarybos misijos nariai, vykdę išminavimo darbus Maskvos pajėgų anksčiau okupuotoje teritorijoje, pranešė vietos gubernatorius.

Rusijos ataka Ukrainoje: žuvo 2 Danijos humanitarinės misijos darbuotojai (nuotr. Telegram)
11

Per Rusijos ataką šiaurinėje Ukrainos dalyje ketvirtadienį žuvo du Danijos pabėgėlių reikalų tarybos misijos nariai, vykdę išminavimo darbus Maskvos pajėgų anksčiau okupuotoje teritorijoje, pranešė vietos gubernatorius.

1

Rusai tyčia taikėsi į Danijos pabėgėlių reikalų tarybos humanitarinės išminavimo misijos darbuotojus (...) žinoma, kad žuvo du žmonės“, – socialiniame tinkle parašė Černihivo srities vadovas Vjačeslavas Čausas.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Be to, jis pridūrė, jog dar „trys yra sužeisti, jiems teikiama pagalba“, rašo „Ukrinform“.

Rusai žudo civilius, kurie rizikuoja savo gyvybėmis

Smūgis buvo suduotas netoli srities administracinio centro Černihivo, esančio už 125 kilometrų į šiaurę nuo Kyjivo, priemiesčio.

„Pirmiausia rusai užteršė teritoriją sprogmenimis ir minomis. Dabar jie žudo žmones, civilius, kurie rizikuoja savo gyvybėmis, kad išvalytų mūsų žemę“, – pridūrė V. Chausas.

Karo pradžioje Rusijos pajėgos, įsiveržusios iš Maskvos sąjungininkės Baltarusijos teritorijos, buvo apsupusios šį miestą.

