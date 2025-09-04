Rusijos ataka Ukrainoje: žuvo 2 Danijos humanitarinės misijos darbuotojai

„Rusai tyčia taikėsi į Danijos pabėgėlių reikalų tarybos humanitarinės išminavimo misijos darbuotojus (...) žinoma, kad žuvo du žmonės“, – socialiniame tinkle parašė Černihivo srities vadovas Vjačeslavas Čausas.
Be to, jis pridūrė, jog dar „trys yra sužeisti, jiems teikiama pagalba“, rašo „Ukrinform“.
Rusai žudo civilius, kurie rizikuoja savo gyvybėmis
Smūgis buvo suduotas netoli srities administracinio centro Černihivo, esančio už 125 kilometrų į šiaurę nuo Kyjivo, priemiesčio.
„Pirmiausia rusai užteršė teritoriją sprogmenimis ir minomis. Dabar jie žudo žmones, civilius, kurie rizikuoja savo gyvybėmis, kad išvalytų mūsų žemę“, – pridūrė V. Chausas.
Karo pradžioje Rusijos pajėgos, įsiveržusios iš Maskvos sąjungininkės Baltarusijos teritorijos, buvo apsupusios šį miestą.
