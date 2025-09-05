Lenkas įtariamas šnipinėjimu: sulaikytas su slaptais „Zapad 2025“ dokumentais

Vyriškis kartu su dar vienu asmeniu buvo sulaikytas automobilių stovėjimo aikštelėje Lepelyje, Vitebsko srityje. Po sulaikymo, jis pareigūnams savanoriškai perdavė dokumentus su žyma „slapta“, pavadintus „Nurodymai dėl pasirengimo ir dalyvavimo „Zapad 2025“ organizavime“.
Pranešama, kad 27-erių įtariamasis gyvena Krokuvoje. Tarp jo asmeninių daiktų rasti rožančiai ir kiti religiniai atributai, pinigai, banko kortelės bei Rusijos mobiliojo ryšio operatoriaus SIM kortelė.
Paklaustas apie savo planus ir užduotis, sulaikytasis teigė, jog jo tikslas buvo gauti informacijos apie „Zapad 2025“.
Slapti dokumentai įteikti likus kelioms minutėms iki sulaikymo
Kaip pranešama, kopijos apie „Zapad-2025“ G. Gavelui įteiktos likus vos kelioms minutėms iki jo sulaikymo, o visas procesas filmuotas iš skirtingų kampų.
Pasak oficialios versijos, lenkas per socialinius tinklus pats „užmezgė ryšį su Baltarusijos piliečiu ir pasiūlė jam bendradarbiauti Lenkijos specialiųjų tarnybų naudai“ – rinkti ir perduoti slaptą informaciją apie vadovybės sudėtį bei karinės kontržvalgybos darbuotojus.
„Mainais už informaciją G. Gavelas pažadėjo baltarusiui kas mėnesį mokėti pinigus“, – praneša valstybinis Baltarusijos televizijos kanalas.
Kaip išsiaiškino portalas „Zerkalo“, G. Gavelas priklauso katalikų karmelitų vienuolių ordinui ir nesenai įgavo magistro laipsnį.
