Prieš „Zapad“ prie Lietuvos sienos – eilės migrantų: Lukašenka skuba išvalyti teritoriją

2025-09-05 09:20 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 09:20

Lietuvos pasienyje išaugę neteisėtų migrantų srautai gali būti susiję su Baltarusijos siekiu „išvalyti“ teritoriją prieš vyksiančias „Zapad“ pratybas, sako laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Lietuvos pasienyje išaugę neteisėtų migrantų srautai gali būti susiję su Baltarusijos siekiu „išvalyti“ teritoriją prieš vyksiančias „Zapad“ pratybas, sako laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

1

„Galima spėlioti, kad Baltarusijos pusė bando išvalyti savo teritoriją prieš „Zapad“ pratybas ir skuba greičiau srautus perkelti į Europos Sąjunga. Galbūt ieškoma trumpesnio kelio, nes per Latviją yra toliau nei per Lietuvą“, – LRT radijui sakė ministras.

Visgi, pažymėjo jis, išaugusių neteisėtų migrantų srautų bei bendrų Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų tiesiogiai sieti nereikėtų. Be to, ministro teigimu, Lietuvos pasienis su Baltarusija yra saugomas, o ten dirbantys šalies pareigūnai – pasiruošę. 

„Mūsų siena yra saugoma ir tie bandymai (neteisėtai kirsti sieną – ELTA) prie nieko neprives“, – sakė V. Kondratovičius.

ELTA primena, kad rugsėjo 12–16 d. planuojamos Rusijos ir Baltarusijos bendros karinės pratybos „Zapad“. Jų metu bus vykdomos oro gynybos pratybos, išbandomi gynybiniai kovos scenarijai, įsibrovėlių atrėmimas ir taktinė aviacijos parama.

Kiek anksčiau krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigė, kad, Lietuvos karinės žvalgybos vertinimu, pratybose „Zapad 2025“ dalyvaus iki 30 tūkst. karių. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) vadovo Mindaugo Mažono teigimu, iš jų Baltarusijos teritorijoje bus tik 8 tūkst. karių.

