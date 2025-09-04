Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Neslūgstant įtampai su Rusija, Vokietija vadovauja karinėms pratyboms Baltijos jūros regione

2025-09-04 22:30 / šaltinis: BNS
2025-09-04 22:30

Neslūgstant įtampai su Rusija NATO rytiniame flange, Vokietija vadovauja didelėms karinėms pratyboms, kurių metu didžiausias dėmesys skiriamas karių ir įrangos perkėlimui į Lietuvą.

Neslūgstant įtampai su Rusija, Vokietija vadovauja karinėms pratyboms Baltijos jūros regione BNS Foto

Neslūgstant įtampai su Rusija NATO rytiniame flange, Vokietija vadovauja didelėms karinėms pratyboms, kurių metu didžiausias dėmesys skiriamas karių ir įrangos perkėlimui į Lietuvą.

REKLAMA
0

Vokietijos karinė vadovybė kartu su Baltijos šalių ambasadoriais ir kitų šalių karininkais ketvirtadienį Rostoko uoste stebėjo, kaip keltas, pakrautas karine technika, iš uosto išplaukia į Klaipėdą, lydimas policijos, korvetės, minų tralerio ir sraigtasparnio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kariniai ekspertai taip pat pademonstravo dronų perėmimą ore ir vandenyje, o virš uosto skrido „Eurofighter“ naikintuvai.

REKLAMA
REKLAMA

Pratybos, pavadintos „Kvadriga 2025“ („Quadriga 2025“), vyksta vadovaujant Vokietijos kariniam jūrų laivynui ir įvairiems jo daliniams. Jose taip pat dalyvauja sausumos ir oro pajėgos. 

REKLAMA

Pratybose dalyvauja daugiau nei 8 tūkst. karių iš 14 šalių, įskaitant visas NATO sąjungininkes Baltijos jūros pakrantėse, taip pat JAV, Jungtinę Karalystę, Prancūziją ir Kanadą.

Vokietijos kariuomenė teigia, kad pratybose dalyvauja 40 laivų, 20 orlaivių ir daugiau nei 1 800 kelių transporto priemonių.

Vokietijos kariuomenės, arba Bundesvero, vadas generolas Carstenas Breueris sakė, kad „šiandien mes matome, ką konkrečiai reiškia, kai Vokietija prisiima tarptautinę atsakomybę“ ir veikia kaip „patikimas NATO tiekimo centras“.

REKLAMA
REKLAMA

„Beveik visi tiekimo maršrutai į rytinį flangą eina per Vokietiją“, – sakė jis.

Daug metų nepakankamai dėmesio savo kariuomenei skyrusi Vokietija dabar imasi veiksmų ją stiprinti ir gegužę inauguravo brigadą Lietuvoje, kuri ribojasi su Rusijos Kaliningrado sritimi ir Maskvos sąjungininke Baltarusija, ir kurioje, kaip ir kitose regiono šalyse, neslūgsta nerimas dėl Rusijos agresijos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pratybos truks kelias savaites ir manoma, kad kai kurios jų dalys vyks tuo pat metu (bet ne tuose pačiuose rajonuose), kaip ir karinės pratybos „Zapad“, kurias vėliau šį mėnesį surengs Rusija ir Baltarusija. Manoma, kad pratybose „Zapad“ dalyvaus daugiau nei 13 tūkst. karių. Lietuvos žvalgybos vertinimu, jose dalyvaus iki 30 tūkst. karių.

C. Breueris anksčiau šią savaitę pabrėžė, kad „mes norime atgrasymo, nenorime eskalacijos“. 

Jis įspėjo, kad Maskva gali pasinaudoti „Zapad“ pratybomis, kad pakurstytų nesaugumą ir pati įspėtų apie eskalavimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų