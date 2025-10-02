Turite senjorų giminaičių? Jums būtina tai žinoti

Jie pabrėžia, kad pagyvenę žmonės dažnai gyvena vieni, todėl gali laiku nepastebėti kilusio gaisro pavojaus.
Ragina pasirūpinti senjorų saugumo taisyklėmis
Tai tampa puikia proga dar kartą prisiminti, kad rūpintis vyresnio amžiaus žmonėmis svarbu kasdien, o ne tik minint šią datą. Tarnyba kviečia visus prisidėti prie senjorų saugumo ir pasirūpinti, kad jų namai būtų saugūs.
„Vakar buvo minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.
Mums rūpi, kad senjorai būtų saugūs. Ir ne tik šią dieną.
Pagyvenę žmonės – mūsų tėvai, seneliai, kaimynai – dažnai gyvena vieni ir gali laiku nepastebėti gaisro grėsmės. Ugniagesiai ragina visus prisidėti prie artimųjų saugumo užtikrinimo. Dažnai būtent artimųjų dėmesys lemia, ar vyresnio amžiaus žmogus išvengs nelaimės.
Ką galime padaryti kartu?
- Patikrinkime, ar senjorų namuose YRA ir ar VEIKIA dūmų detektoriai;
- Įsitikinkime, ar elektriniai prietaisai jų namuose yra saugūs, ar nėra pažeistų laidų ar perkrautų elektros lizdų;
- Apžiūrėkime, ar arti krosnių nėra degių daiktų, ar gerai užsidaro krosnies pakuros durelės, ar tvarkingi kiti šildymo įrenginiai;
- Susitarkime su kaimynais ar giminaičiais, kad jie atkreiptų dėmesį, ar viskas gerai, ar senjorui nereikia pagalbos;
- Paaiškinkime jiems, ką daryti kilus gaisrui: kad reikia nedelsiant palikti patalpą ir kviesti pagalbą tel. 112. Šį telefono numerį užrašykime jiems aiškiai matomoje vietoje.
Priminkime jiems:
- kad išeidami iš virtuvės, nepaliktų puodų ar keptuvių ant viryklės;
- kad nerūkytų lovoje ar šalia minkštų baldų, o nuorūkas mestų į pelenines, ne į vienkartinius indus (plastikinius, popierinius) ar degtukų dėžutes;
- kad nepaliktų kambaryje degančių žvakių be priežiūros ir nestatytų jų arti degių daiktų;
- kad nesujungtų daug elektrinių prietaisų į vieną elektros lizdą.
Būkite saugūs ir sveiki!“, – rašoma įraše.
