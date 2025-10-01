Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Šiems Lietuvos gyventojams priklauso nemokama procedūra: nepraleiskite progos

2025-10-01 12:50 / šaltinis: Made In Vilnius
2025-10-01 12:50

Ruduo dažnai asocijuojasi su šaltuku, peršalimais ir niūresne nuotaika. Tačiau Vilniaus miesto klinikinė ligoninė kviečia vyresnio amžiaus žmones pasitikti šį sezoną kitaip – energingai, sveikai ir su šypsena. Antrus metus iš eilės jungdamiesi prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotos „Nacionalinės vyresnio amžiaus žmonių savaitės“, vyresnio amžiaus žmonėms dovanojame nemokamas haloterapijos procedūras.

Poliklinika (nuotr. Sauliaus Žiūros)

Ruduo dažnai asocijuojasi su šaltuku, peršalimais ir niūresne nuotaika. Tačiau Vilniaus miesto klinikinė ligoninė kviečia vyresnio amžiaus žmones pasitikti šį sezoną kitaip – energingai, sveikai ir su šypsena. Antrus metus iš eilės jungdamiesi prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotos „Nacionalinės vyresnio amžiaus žmonių savaitės", vyresnio amžiaus žmonėms dovanojame nemokamas haloterapijos procedūras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spalio 1–8 dienomis visi vilniečiai nuo 60 metų kviečiami nemokamai išbandyti druskų kambario naudą. Tai ypatinga proga sustiprinti imunitetą ir pasirūpinti kvėpavimo takų sveikata prieš peršalimo ligų sezoną.

Senjorai kviečiami pasinaudoti nemokama paslauga

Haloterapija, geriau žinoma kaip druskų kambario procedūra, yra natūralus ir saugus būdas sustiprinti organizmą. Smulkios druskos dalelės, pasklidusios ore, patenka į kvėpavimo takus ir veikia kaip natūralus antiseptikas.

Jos padeda mažinti uždegimą, valo kvėpavimo takus nuo bakterijų ir gleivių, stiprina imuninę sistemą bei palengvina kvėpavimą. Ši terapija ypač naudinga tiems, kurie dažnai serga peršalimo ligomis ar tiesiog nori natūraliai pasirūpinti savo sveikata.

Norintieji pasinaudoti šia galimybe, gali registruotis  darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos telefonu (0 5) 205 45 23 (vietų skaiččius ribotas). 

Procedūra trunka pusvalandį, tačiau svarbu žinoti, kad į seansus nepriimami asmenys, turintys ūmių peršalimo simptomų. Gydytojai rekomenduoja prieš procedūrą nenaudoti kvepalų, o jos metu nesinaudoti mobiliaisiais telefonais.

Visi seansai vyks Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus Haloterapijos kabinete Nr. 32, esančiame Antakalnio gatvėje 124, Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų centre.

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė tiki, kad rūpestis sveikata yra pati gražiausia dovana sau todėl kviečiame senjorus ateiti, išbandyti haloterapiją. Pasitikite rudenį stiprūs, žvalūs ir atsparūs ligoms.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

