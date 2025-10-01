Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė Raseinių rajone: vyras metaliniu tvoros strypu persismeigė koją

2025-10-01 09:32 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 09:32

Raseinių rajone ugniagesiai ir medikai antradienį gelbėjo vyrą, kuris metaliniu tvoros strypu persismeigė koją.

Ugniagesiai gelbėtojai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Raseinių rajone ugniagesiai ir medikai antradienį gelbėjo vyrą, kuris metaliniu tvoros strypu persismeigė koją.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 12.33 val. pranešta, kad Sujainių kaime, Paliepių gatvėje, vyras pakibo ant tvoros ir persismeigė koją.

Paaiškėjo, kad vyras nuo kopėčių krito ant tvoros ir metaliniu jos strypu persismeigė koją.

Iki atvykstant ugniagesiams, nukentėjusysis kaimynų jau buvo nukeltas nuo tvoros, išpjovus jos dalį. Vyrą padėta perduoti medikams, jis įkeltas į greitosios medicinos pagalbos automobilį.

