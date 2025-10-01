Lietuvos senjorų kasdienybė – kova su vienatve

„Sparčiai senstančioje visuomenėje vienišumas tampa visuotiniu reiškiniu ir vis didesne problema, o bene skaudžiausiai vienatvė smogia senjorams,“ – teigia Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Komunikacijos vadovė Milda Vilbrantytė.
Senjorai jaučiasi vieniši
Remiantis 2023 m. pristatytu Vilniaus universiteto mokslininkų tyrimu, kas dešimtas 65-erių ir vyresnis Lietuvos gyventojas jaučiasi vienišas. Lyginant su Europos Sąjungos rodikliais, Lietuvos senjorų atskirtis yra kone didžiausia, rašoma pranešime spaudai.
Vyresnio amžiaus žmonių atskirčiai ir vienišumui įtakos turi socialinė izoliacija, kylanti iš ryšių nykimo, riboto mobilumo. Daugelis senjorų neturi galimybių ar įgūdžių naudotis technologijomis, todėl bendravimas su artimaisiais ar įsitraukimas į bendruomenę tampa iššūkiu.
Lietuvos „Caritas“ Komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė pažymi: „Mirčių dėl savižudybių taip pat daugiausia tarp vyresnio amžiaus žmonių, nors vis dar klaidingai manoma, kad vyresniame amžiuje žmonės tampa religingesni, labiau pakelia kančią, todėl nesižudo.“
Išankstiniais Higienos instituto duomenimis, 2024-aisiais nuo savižudybės mirė 566 žmonės, keturiais daugiau, nei 2023-aisiais. Daugiausiai vyrų mirčių dėl savižudybės buvo 50-64 metų amžiaus grupėje. Kalbant apie moteris, daugiausiai mirčių dėl savižudybės – nuo 80 metų amžiaus.
Pasak I. Urbonaitės, senjorai kaip visuomenės grupė – labai nevienalytė, tad ir „Caritas“ pagalba vyresnio amžiaus žmonėms atliepia skirtingus poreikius. Mažindami technologinę atskirtį, jaunieji karitiečiai regionuose moko senjorus IT, o vienišumo mažinimui pasitarnauja vasarą startavusi „Caritas klauso“ emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms.
„Kaip organizacijai, kurios jėga ir stiprybė – savanoriai, „Caritas“ ypač džiugu, kad į savanorystę emocinės pagalbos linijoje telefonu įsitraukė ir senjorai. Sukaupę gyvenimiškos patirties, patys įveikę sunkumus, kritę ir stojęsi ant kojų iš naujo, vyresnieji geba išklausyti nepatarinėdami, nevertindami, bet būdami atrama skambinantiems,“ – priduria organizacijos atstovė.
Vienišiems senjorams skirta programa
Tuo tarpu Lietuvos Raudonasis kryžius vykdo programą „Šilti apsilankymai”, skirtą bendravimui su vienišais senjorais. Vyresnio amžiaus žmonės skatinami leistis į draugystę su savanoriais, kurie lanko senjorus namuose, arba prisijungti prie Senjorų klubų.
M. Vilbrantytė pasakoja: „Individualių apsilankymų pas senjorus metu savanoriai dažniausiai laiką skiria pokalbiams. Daugiausiai mūsų senjorai nori būti išklausyti, pasidalinti savo istorijomis, įspūdžiais ar pastebėjimais, o ir patys savanoriai užpildo senelių ar tėvų trūkumą ir dažnai vieni kitiems atstoja šeimas.“
Visoje Lietuvoje veikiančiuose Senjorų klubuose, anot pašnekovės, vyresnio amžiaus žmonės nuolatos dalyvauja įvairiuose užsiėmimuose: rankdarbių edukacijose, paskaitose, bingo vakaruose, mokymuose ir bendrauja vieni su kitais.
Lietuvos „Caritas“ generalinė sekretorė Milita Žičkutė-Lindžienė pabrėžia, kad padedant senjorams, kaip ir kitiems žmonėms, organizacijai svarbiausias jų orumas. Didžiulį dėmesį skirdami psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvai „Žvelk giliau“, karitiečiai taip pat siekia santykio „akių lygmenyje“, kad vyresnio amžiaus žmonės galėtų jaustis išgirsti ir priimti.
„Akcentuojame pagarbą žmogui ir jo patirčiai, nes mūsų senjorai ilgus metus kūrė ir puoselėjo savo aplinką, šalį, rūpinosi gerove. Juose gyva sukaupta atmintis, įžvalgos ir patirtis. Ne mažiau svarbus bendradarbiavimas, kad ne mes nuspręstume, ko žmogui reikia, tačiau kartu su kiekvienu susitikdami asmeniškai pagal galimybes atlieptume, ko jam išties stinga. Kartais tai gali būti šiltas maistas, o kartais svarbiau asmeninis pokalbis ir dėmesys“, – sako ji.
Spalio 1-ąją minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Dažnu atveju artėjant šaltajam laikotarpiui vis daugiau vyresnio amžiaus žmonių užsidaro namuose ir neišvengiamai jaučia vienatvę. Organizacijų atstovės kviečia padėti senjorams nesijausti vienišais, o pačius senjorus – jungtis prie bendruomenės gretų.
