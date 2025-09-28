Nemokamo maisto prašo ne tik senjorai ir bedarbiai: eilėje rikiuojasi ir studentai

O valgytojų gretos toli gražu neretėja. Nemokamų pietų prašo ne tik iš kuklių pensijų besiverčiantys senjorai, bedarbiai, bet ir studentai.
Du vyrai jau neša karštutėlę sriubą laukiantiesiems. Viena jų, 76-erių panevėžietė Danutė, į labdaros valgyklą sriubos ateina kasdien ir džiaugiasi šiltu daviniu.
„Aš tai susipešu tankiai su tomis bobomis čia. Tai čia negerai, tai neišmaišo kitai. Taigi visokių yra, nukvakusių“, – nusijuokdama pasakojo moteris.
Panevėžietė Danutė – buvusi mokyklos ūkvedė. Dabar gyvena viena, verčiasi iš kuklios pensijos, tad paramą labai vertina. Kaip sakė ji, „būna ir agurko, ir bulvyčių, ir pomidorų“.
Tačiau šį rudenį, anot labdaros valgyklėlės koordinatorės, su daržovėmis prastai. Kartais stingant daržovių, virėjoms tenka sukti galvą, kaip išvirti sočią ir skanią sriubą.
„Mažiau žmonės aukoja, tai savaime suprantama, mažiau ir turime. Tai tada reikia kompensuoti ar makaronais, ar dar kažkuo tai, ar kruopomis kokiomis. Tą sriubą vis tiek reikia išvirti“, – dalinosi „Betliejaus“ labdaros valgyklos koordinatorė Liucija Šiaučiūnienė.
O pamaitinti kasdien reikia mažiausiai pusšimtį vargstančiųjų. Kai kuriems jų karšta sriuba – vienintelis maistas per visą dieną.
„Tikrai matosi, kad žmogus alkanas, nes prašo šaukšto. Turime ir šaukštą, tai nueina kažkur čia pavalgo ir kartais ateina paprašyti dar. Tai, jeigu turime, aišku, kad atiduodame“, – kalbėjo ji.
Situacija dėl daržovių prasta
„Šeimos namų“ virtuvėje šįkart čirška cukinijų blynai. Vargstančiųjų laukia ir didžiulis puodas burokėlių sriubos. Virėja kasdien turi paruošti iki 80 porcijų.
„Labai prastai šiais metais, neturime bulvyčių, prašome visų ūkininkų. Labai prastai“, – su gailesčiu sakė „Šeimos namų“ virėja Rima Masėnienė.
Šįkart sriubą išgelbėjo prisistatyti nenorėjusi šeima, atvežusi porą maišiukų bulvių.
„Šiai dienai tikrai nebeturėjome net į sriubą bulvių įdėti, bent jau dėl skonio. <...> Bulvė mums kiekvieną dieną reikalinga. Bulvė, svogūnas, morkos, burokėliai mums pagrindas, nes sriubos, troškiniai“, – išdėliojo daržovių reikalingumą virėja.
Tačiau vargstančiųjų maitintojams šį rudenį kaip niekad tenka sukti galvą, iš ko pagaminti sočius pietus būriui žmonių. Esą pavieniai žmonės ir ūkininkai tiesiog neturi, kuo dalintis. Kaip pasakojo „Šeimos namų“ vadovė Irma Zabulionytė, „tikrai nelabai atsimenu tokių metų, kad taip sunkiai būtų užaugusios daržovės“.
Rudeniški orai tik išryškins daržovių stygių
Užsukančių nemokamų pietų gretos neretėja. O kaip rodo ilgametė patirtis, prasidėjus šildymo sezonui, ateinančių nemokamų pietų tik daugės. Pasak vadovės, vargstančiųjų gretose ne tik iš kuklių pensijų besiverčiantys senjorai, bedarbiai, bet ir studentai. Kad laukia sunkus ruduo, patvirtina ir „Maisto banko“ atstovai.
„Mes įpratę matyti rudenį pas mus sandėlyje tikrai gausą daržovių, įvairiausių daržovių, šiandien turime moliūgus ir agurkus, ir tai po vieną paletę. <...> Įsivaizduokime, jeigu viena paletė moliūgų, o Kauno regionas remia apie 23 tūkstančius žmonių“, – situacijos sunkumą apibendrino „Maisto banko“ Kauno regiono vadovė Martyna Žirgulė.
Pasak „Maisto banko“ atstovės Kaune, jau vasaros pabaiga pranašavo sudėtingą padėtį.
„Vien rugpjūčio mėnesį vertinant mes matome, kad mes surinkome apie 60 tonų mažiau daržovių iš ūkininkų negu pernai metais“, – statistiką papasakojo M. Žirgulė.
Būtiniausių daržovių ne tik gerokai mažiau, bet ir prastesnės kokybės. Daugiausia sugadintas bulvių derlius, svogūnai, o to priežastis – vasarą vyravęs lietus.
„Maisto bankas“ viliasi, kad dėl prastų orų vėluojantį derlių nuėmę ūkininkai visgi turės kuo pasidalinti su vargstančiaisiais. Kol kas paramos organizacijos trūkstamas daržoves kompensuoja žmonių paaukotais ilgo galiojimo produktais – kruopomis, makaronais.
