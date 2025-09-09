Šimašius pasodino – ūkininkai nušienavo: „Nu jo liga, reiškias, tokia yra – siaurinti gatves“

Dabar R. Šimašių jau keikia KalvarIjos ūkininkai, mat buvęs meras netoli Lenkijos sienos nusipirko dvarą ir aplink jį pakeles apsodino medžiais. Skroblus susodino per arti kelio, nesilaikant reikalaujamų atstumų.
„Nu jo liga, reiškias, tokia yra – siaurinti gatves“, – teigia gyventojas.
Skandalas dėl medžių
Praėjo keleri metai, kai Remigijus Šimašius nebevadovauja Vilniaus miestui, tačiau sostinės gyventojai dar neatleido dėl tuometės valdžios priimtų sprendimų siaurinti gatves, o pakeles apsodinti medžiais.
Tuometis Vilniaus meras teigė norintis sostinę padaryti žaliu, vakarietišku miestu.
„Vakarietiškos, jaukios, žalios. Būtent į tą Vakarų pusę mes ir einame“, – kalbėdamas apie sostinės gatves teigė tuometinis Vilniaus meras.
Šimašius meru nebebuvo perrinktas, bet medžių sodinimo vajus persikėlė kitur – į Kalvarijos savivaldybę, Mockų kaimą. Ten žalumos netrūksta, tačiau pernai rudenį kaimo pakelėse atsirado naujų, jaunų medžių eilės, kaime esančio dvaro prieigose. Jie pasodinti Remigijaus Šimašiaus iniciatyva. Buvęs sostinės meras dabar tapo dvarininku – nusipirko Mockavos dvarą, Mockų kaime. Tačiau žmonės apsižiūrėjo, kad medžiai pasodinti per arti kelio.
„Per arti, į kelio zoną jie įeina. Kada užaugs krūmai, gadins ne tik kelio dangą, bet ir matomumą. Prasilenkimas yra sudėtingas, sunkus, kelias yra inventorizuotas, 12 metrų, tad medžiai yra pasodinti kelio zonoje“, – teigia gyventoja.
Vietos ūkininkai piktinasi
Dabar skroblų sodinukų beveik nesimato: seniūnijos darbininkai jų nepastebėjo ir nušienavo. Vietos ūkininkai, kurie ir sukilo prieš naujojo dvarininko užmojus skroblus sodinti kur įsigeidus, filmuotis ir prieš kamerą kalbėti atsisako: bijo ir teigia, kad ir taip nesutaria su naujuoju kaimynu, buvusiu Vilniaus meru. Vienas žemdirbys dabar jau aiškinasi teisėsaugai: išrovė Šimašiaus kelis skroblus ar ne. Kitas ūkininkas sutinka su žurnalistais kalbėtis, bet tik telefonu.
Anot ūkininko, tiek jie, tiek seniūnija kaip tik stengiasi pakelės krūmus nuolat išpjauti, kad matomumas būtų geras, o dabar specialiai medžių prisodinta. Skroblai esą greitai auga: metai kiti ir pakelės skendės augmenijoje iš kurios iššokę žvėrys ar paukščiai gali žūti po mašinų ratais.
Apie Šimašiaus nesutarimus su Kalvarijos ūkininkais žino ir savivaldybė
„Tiek dvaro savininkams, tiek ūkininkams esame išsuntę pranešimą. Pranešimo turinys yra toks, kad iki lapkričio 1 dienos iš tos kelios zonos tie medeliai turėtų būti pašalinti“, – teigia savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Zavistauskas.
Šimašius komentuoti nepanoro
Administracijos direktorius sako, kad imsis taikdario misijos: bandys sutaikyti ūkininkus su Šimašiumi.
Buvęs Vilniaus meras Šimašius su žmona architekte, Mockavos dvarą nusipirko prieš porą metų. Kaip teigė portalui „Delfi“ – už 21 000 eurų. Mockų kaimo žmonės sako labai apsidžiaugė – dvaras daug metų stovėjo apleistas ir griuvo.
Dvaras yra savivaldybės lygmens kultūros vertybė. Prieigose stovi nuoroda, kad čia – lankytina vieta. Tačiau vos apšilę kojas, Remigijus Šimašius su žmona, ir čia padarė savo tvarką. Ant kelio ženklo uždėjo lentelę „Privati valda'“ ir kad teritorija yra filmuojama, nors žmonėms prieiga prie kultūros vertybių turi būti palikta. Atsakyti į TV3 žinių klausimus buvęs Vilniaus meras nepanoro. Trumpai telefonu pasakė, kad tai yra jo privatūs reikalai. O prie dvaro esą nedraudžia prieiti: tačiau reikia su juo atvykimą suderinti.
