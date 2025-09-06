Gudri vagystė Mažojoje Lietuvoje: juodieji archeologai išnešė 5000 eurų vertės daiktą

Liuteroniškos Saugų miestelio bažnyčios klebonas apžiūrinėja pastato sieną. Ant jos buvo pritvirtintas dar 19 amžiuje pakabintas Karališkosios Prūsijos valstybinės geodezijos niveliravimo ženklas. Kitaip tariant – aukščių matavimo reperis. Jis žymėjo valstybinių bei visuomeninių pastatų padėtį virš jūros lygio. Ant Saugų bažnyčios kabėjęs buvo vienas paskutinių tokių Mažojoje Lietuvoje – dabar jis dingo.
„Kas čia įvyko? Ar čia yra vagystė, o galbūt, yra galimybė, kad šitą nebenaudojamą reperį tiesiog išsiėmė tam tikros valstybinės institucijos“, – sakė Liuteronų kunigas Mindaugas Žilinskis.
Toks įtarimas klebonui kilo, mat vieta, kur buvo reperis sutvarkyta – įdėta plyta, užtinkuota, o viskas uždažyta raudona bažnyčios sienos spalva. Kunigas buvo girdėjęs, kad įvairius istorinius ženklus administruoja ir neretai saugoti pasiima Nacionalinė žemės tarnyba.
„Vienareikšmiškai nenormalu – vis tiek turėtų papasakoti arba pranešti ir paskambinti ar parašyti, kad „mes susirinkome daiktą, kuris priklauso Lietuvos valstybei“, – piktinosi kunigas.
TV3 žurnalistams susisiekus su Nacionalinės žemės tarnybos atstovais, šie užtikrino, kad institucija su ženklo nuėmimu niekaip nesusijusi.
„Visą sovietmetį, visus karus, visas negandas atlaikė ir dabar nepriklausomybės laisvais laikais tiesiog čik ir dingo“, – komentavo M. Žilinskis.
Pavogti vertingą daiktą galėjo juodosios rinkos archeologai
Tad kyla kita versija – pasidarbuoti galėjo juodieji archeologai. Ženklo vertė juodojoje rinkoje apie 5000 eurų, o kad niekas nespėtų užkirsti kelio pardavimui – vagystės vietą užmaskavo, jog kurį laiką niekas nepastebėtų. Apie panašų incidentą Skuodo rajone TV3 žinios jau rodė. Ten buvo apvogta pakelės koplyčia, išneštos senovinės šventųjų skulptūros, o kad vagystė greit nekristų į akis, vietoj meno dirbinių niekdariai pastatė pačių išdrožtus dirbinius.
Vis tik istorikas, Vokietijos garbės konsulas Arūnas Baublys neatmeta ir kryptingos provokacijos versijos.
„Aš neatmesčiau tokios galimybės, kad kažkur, kažkokiose medijose ar spaudoje pasirodys, kad štai, Lietuvoje yra naikinamas, kaip mėgstama sakyti, vokiškas paveldas. Nors aš čia kategoriškai nesutinku ir jei mane girdi tie, kurie tokius dalykus daro, turėtumėte suprasti, kad tai bendras Lietuvos paveldas“, – aiškino A. Baublys.
Anot konsulo, tokios provokacijos ir tikslas labai aiškus – sukelti pasipiktinimą Vokietijoje, šiai dislokuojant savo karius mūsų šalyje kaip atgrasymo priemonę Rusijai.
„Lietuvos valstybė inicijavo, dabar, kai ateina į Lietuvą Vokietijos brigada, tokį sveikintiną, jau seniai turėjusį pasirodyti dokumentą, kuriame numatoma, kiek įmanoma, glaudinti Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimą ir ten taip pat yra pozicijos apie Prūsijos Karalystės paveldą Klaipėdos krašte“, – pasakojo jis.
Nuo neaiškių tipų ši Saugų bažnyčia nukenčia ne pirmą kartą. Liepos pradžioje du nepilnamečiai padegė jos duris. Kadangi netoliese kabo vaizdo stebėjimo kamera, policija vandalus greit surado. Tikėtina atseks ir šiuos, mat tyrimą pareigūnai pradėjo.
