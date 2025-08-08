Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Lietuvoje daugėja automobilių vagysčių: įvardijo kurios markės geidžiamiausios

2025-08-08 10:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 10:11

2025 m. pirmasis pusmetis Lietuvoje pažymėtas ryškiu automobilių vagysčių šuoliu. Policijos duomenimis, per šešis mėnesius užfiksuota 210 lengvųjų automobilių vagysčių – net 40 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Anot ekspertų, nusikaltėliai vis dažniau taikosi ne į senus, dalims skirtus automobilius, o į naujus ir brangius modelius, o jų veikla organizuota ir profesionali.

Senoviniai automobiliai (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

2025 m. pirmasis pusmetis Lietuvoje pažymėtas ryškiu automobilių vagysčių šuoliu. Policijos duomenimis, per šešis mėnesius užfiksuota 210 lengvųjų automobilių vagysčių – net 40 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Anot ekspertų, nusikaltėliai vis dažniau taikosi ne į senus, dalims skirtus automobilius, o į naujus ir brangius modelius, o jų veikla organizuota ir profesionali.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Draudimo bendrovės BTA Ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis teigia, kad ši tendencija akivaizdi ir draudimo sektoriuje – klientų, pranešančių apie pavogtus automobilius, per pusmetį padaugėjo beveik dvigubai. Jo teigimu, daugiausia vagysčių fiksuojama tankiai apgyvendintose vietovėse, o nusikaltėliai dažnai taikosi į naujus automobilius su moderniomis apsaugos sistemomis, kas rodo veikiančias organizuotas grupuotes.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau patarimų vairuotojams – specialioje „Patarimai vairuotojams“ rubrikoje.

Šiemet tarp dažniausiai vagiamos technikos – naujesni „Toyota“ ir „Lexus“ automobiliai. Policija taip pat įvardija „Audi“ ir „BMW“ markes, o tarp populiariausių vagių taikinių – „Toyota RAV4“, „Audi A6“ ir „Lexus RX“. Tokie automobiliai, pasak A. Žiukelio, dažniausiai nėra ardoma dalimis – jie išlieka vertingi visoje transporto priemonių rinkoje.

REKLAMA

Nors automobilių vagysčių ištyrimo rodiklis siekia 43 proc., pareigūnai pabrėžia, kad itin svarbi yra ankstyva reakcija – kuo greičiau pateikiama tiksli informacija, tuo didesnė tikimybė operatyviai aptikti automobilį. Pirmosios valandos po vagystės išlieka kritinės, nes vėliau transporto priemonės dažnai paslepiamos arba išgabenamos iš šalies.

Ekspertai primena, kad net ir pažangios apsaugos sistemos nepadės, jei patys vairuotojai bus neatsargūs. Viena dažniausių klaidų – registracijos liudijimo palikimas automobilyje.

Turėdami dokumentą, vagys gali nesunkiai išvengti patikrinimų. A. Žiukelis pataria automobilius statyti tik saugiose, apšviestose vietose, ypač ilgesniam laikui ar atostogų metu, nepalikti viduje brangių daiktų ir pasirūpinti patikimomis stovėjimo aikštelėmis. Net trumpam paliktas kompiuteris ar fotoaparatas gali tapti priežastimi išdaužti langą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų