Lietuvoje daugėja automobilių vagysčių: įvardijo kurios markės geidžiamiausios

Draudimo bendrovės BTA Ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis teigia, kad ši tendencija akivaizdi ir draudimo sektoriuje – klientų, pranešančių apie pavogtus automobilius, per pusmetį padaugėjo beveik dvigubai. Jo teigimu, daugiausia vagysčių fiksuojama tankiai apgyvendintose vietovėse, o nusikaltėliai dažnai taikosi į naujus automobilius su moderniomis apsaugos sistemomis, kas rodo veikiančias organizuotas grupuotes.
Šiemet tarp dažniausiai vagiamos technikos – naujesni „Toyota“ ir „Lexus“ automobiliai. Policija taip pat įvardija „Audi“ ir „BMW“ markes, o tarp populiariausių vagių taikinių – „Toyota RAV4“, „Audi A6“ ir „Lexus RX“. Tokie automobiliai, pasak A. Žiukelio, dažniausiai nėra ardoma dalimis – jie išlieka vertingi visoje transporto priemonių rinkoje.
Nors automobilių vagysčių ištyrimo rodiklis siekia 43 proc., pareigūnai pabrėžia, kad itin svarbi yra ankstyva reakcija – kuo greičiau pateikiama tiksli informacija, tuo didesnė tikimybė operatyviai aptikti automobilį. Pirmosios valandos po vagystės išlieka kritinės, nes vėliau transporto priemonės dažnai paslepiamos arba išgabenamos iš šalies.
Ekspertai primena, kad net ir pažangios apsaugos sistemos nepadės, jei patys vairuotojai bus neatsargūs. Viena dažniausių klaidų – registracijos liudijimo palikimas automobilyje.
Turėdami dokumentą, vagys gali nesunkiai išvengti patikrinimų. A. Žiukelis pataria automobilius statyti tik saugiose, apšviestose vietose, ypač ilgesniam laikui ar atostogų metu, nepalikti viduje brangių daiktų ir pasirūpinti patikimomis stovėjimo aikštelėmis. Net trumpam paliktas kompiuteris ar fotoaparatas gali tapti priežastimi išdaužti langą.
