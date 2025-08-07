Automobilių ekspertas atskleidė „SDK“ kodo spragas: kaip atskirti gerą automobilį nuo blogo?

„Pirkėjai dažnai klysta manydami, kad SDK yra kokybės ženklas. Iš tiesų tai – tik deklaracija, kad pasikeitė automobilio savininkas. Ji nesuteikia jokios informacijos apie realią transporto priemonės būklę ar istoriją“, – sako naudotų automobilių prekybos bendrovės „Longo LT“ vadovas Paulius Valiukėnas.
Pasak eksperto, SDK įvedimas buvo būtinas, tačiau sistema vis dar turi spragų. Kai kuriais atvejais skelbimuose pateikiami netikri kodai arba SDK sugeneruojamas tik sandorio metu, jau pirkėjo vardu. Tokiu būdu tikrasis pardavėjas lieka nežinomas, o pirkėjas neapsaugotas. Šešėliniai prekeiviai ir toliau parduoda automobilius su atsukta rida, paslėptais defektais ar suklastotais dokumentais, dažnai nurodydami mažesnę nei reali kainą, siekiant išvengti mokesčių.
Kaip iš tikrųjų stiprinti rinkos skaidrumą?
P. Valiukėnas pabrėžia, kad viena priemonė šios problemos neišspręs – būtina taikyti kompleksinius sprendimus. Vienas jų – griežtesnė grynųjų pinigų apyvartos kontrolė, nes būtent tokie atsiskaitymai dažnai pasitelkiami šešėlinėms schemoms. Kitas svarbus žingsnis – centralizuota sistema, kaupianti duomenis apie automobilių ridą, techninę būklę, avarijas, draudimo istoriją ir servisų atliktus remontus.
Tokia praktika jau seniai taikoma Nyderlanduose – ten, sujungus įvairių šaltinių duomenis į vieną platformą, pavyko beveik visiškai eliminuoti ridos klastojimą.
Viešasis sektorius taip pat galėtų daryti daugiau. Pasak P. Valiukėno, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) turėtų aktyviau analizuoti greitai perleidžiamų automobilių schemas ir tikrinti, ar skelbimuose nurodytos kainos atitinka deklaruotas. Jei skirtumas akivaizdus – pardavėjas turėtų pagrįsti kainą.
„Regitra“, pasak eksperto, galėtų skelbti daugiau duomenų apie automobilių kainų pokyčius ar jų istoriją. Draudimo bendrovės – dalintis informacija apie eismo įvykius ir remonto kaštus. Be to, viena iš prevencinių priemonių galėtų būti reikalavimas, kad automobilis pardavimo metu turėtų galiojančią techninę apžiūrą. Jei reikalavimų neatitinka – transporto priemonė turėtų būti utilizuota.
Skaidrumas – ne išimtis, o būtinybė
„Longo LT“ vadovas įsitikinęs, kad visiems naudotų automobilių pardavėjams turėtų galioti tie patys standartai: techninė patikra, dažų storio matavimas, diagnostika ir nepriklausoma ataskaita. Tokia informacija turėtų būti prieinama kiekvienam pirkėjui – tai neturėtų būti išskirtinė praktika, o rinkos norma.
Galiausiai, svarbiausias vaidmuo vis tiek tenka pačiam pirkėjui. Pasak P. Valiukėno, SDK – tik pirmas žingsnis. Norint išvengti sukčių, būtina tikrinti nepriklausomų platformų ataskaitas, reikalauti dokumentų apie remontus, techninės patikros rezultatų, netgi – nepriklausomo serviso išvados.
„Jei pardavėjas vengia atsakyti į klausimus ar pateikti informaciją – tai aiškus signalas trauktis. Sandorio skaidrumas prasideda nuo pirkėjo budrumo. Jokie pažadai ar žemos kainos negali būti svarbesni už saugumą“, – pabrėžia jis.
