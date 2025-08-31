Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žada naujus pokyčius ūkininkams: keistųsi paramos limitai

2025-08-31 14:45 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-31 14:45

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) šalies ūkininkams ir ūkiams ketina padidinti paramos limitus investicijoms į žemės ūkio valdas. 

Ūkininkavimas (nuotr. BNS/A. Ufartas)

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) šalies ūkininkams ir ūkiams ketina padidinti paramos limitus investicijoms į žemės ūkio valdas. 

REKLAMA
0

Paramos dydis investiciniam projektui būtų nustatomas pagal išlaidų rūšis. 

Ministerijos teigimu, iki šiol paramos dydis projektui, nepriklausomai nuo investicijų rūšies, sudarė ne daugiau kaip 500 tūkst. eurų.

„Parama pagal išlaidų rūšis nebuvo skirstoma“, – BNS nurodė ministerija.   

Iki 250 tūkst. eurų dotacija galėtų siekti kitoms investicijoms

Pasak ŽŪM, limitus siūloma didinti, nes finansavimo siekiantys ūkininkai ir ūkiai, atsižvelgiant į kainų kilimą, siūlė skirti didesnę paramą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Negrąžintina dotacija, teikiama pastatų statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, negalėtų viršyti 750 tūkst. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Iki 250 tūkst. eurų dotacija galėtų siekti kitoms investicijoms, pavyzdžiui, jeigu jos būtų nukreiptos tik į naują žemės ūkio techniką ir įrangą, technologinius įrengimus perdirbti žemės ūkio produktus, įrangą, kuri būtina gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti ar drėkinimui, kompiuterinę ir programinę įrangą. Taip pat už šią dotaciją būtų galima įsigyti daugiamečius augalus, pienovežius, sunkvežimius ūkiniams gyvūnams vežti. 

REKLAMA

Tais atvejais, kai būtų numatoma investuoti į gamybinių pastatų statybą, rekonstrukciją ar kapitalinį remontą, parama galėtų siekti iki 1 mln. eurų. 

Nauja tvarka įsigalios, kai ją patvirtins žemės ūkio ministras. Dabar ministerijos siūlomus pokyčius vertina suinteresuotos institucijos ir žemės ūkio sektorius. 

Seimo Kaimo reiklų komiteto pirmininkas demokratas Kęstutis Mažeika BNS  teigė, kad limitų didinimas skatins pokyčius žemės ūkio sektoriuje,  

REKLAMA
REKLAMA

„Infliacija, matome, kainas didina, imant prioritetines sritis (žemės ūkio – BNS), gyvulininkystę, tai kitokį variantą sunku įsivaizduoti“, – teigė komiteto vadovas. 

Pasak jo, galimybė gauti daugiau lėšų investicijoms motyvuos ir skatins ūkininkus ir ūkius plėstis. 

„Gali padaryti tam tikrą pokyti ir investicijos gali padidėti, nes kol kas ūkių mažėja. Gal padės stabilizuoti situaciją“,  – kalbėjo K. Mažeika. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų