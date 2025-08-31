Žada naujus pokyčius ūkininkams: keistųsi paramos limitai

Paramos dydis investiciniam projektui būtų nustatomas pagal išlaidų rūšis.
Ministerijos teigimu, iki šiol paramos dydis projektui, nepriklausomai nuo investicijų rūšies, sudarė ne daugiau kaip 500 tūkst. eurų.
„Parama pagal išlaidų rūšis nebuvo skirstoma“, – BNS nurodė ministerija.
Iki 250 tūkst. eurų dotacija galėtų siekti kitoms investicijoms
Pasak ŽŪM, limitus siūloma didinti, nes finansavimo siekiantys ūkininkai ir ūkiai, atsižvelgiant į kainų kilimą, siūlė skirti didesnę paramą.
Negrąžintina dotacija, teikiama pastatų statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, negalėtų viršyti 750 tūkst. eurų.
Iki 250 tūkst. eurų dotacija galėtų siekti kitoms investicijoms, pavyzdžiui, jeigu jos būtų nukreiptos tik į naują žemės ūkio techniką ir įrangą, technologinius įrengimus perdirbti žemės ūkio produktus, įrangą, kuri būtina gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti ar drėkinimui, kompiuterinę ir programinę įrangą. Taip pat už šią dotaciją būtų galima įsigyti daugiamečius augalus, pienovežius, sunkvežimius ūkiniams gyvūnams vežti.
Tais atvejais, kai būtų numatoma investuoti į gamybinių pastatų statybą, rekonstrukciją ar kapitalinį remontą, parama galėtų siekti iki 1 mln. eurų.
Nauja tvarka įsigalios, kai ją patvirtins žemės ūkio ministras. Dabar ministerijos siūlomus pokyčius vertina suinteresuotos institucijos ir žemės ūkio sektorius.
Seimo Kaimo reiklų komiteto pirmininkas demokratas Kęstutis Mažeika BNS teigė, kad limitų didinimas skatins pokyčius žemės ūkio sektoriuje,
„Infliacija, matome, kainas didina, imant prioritetines sritis (žemės ūkio – BNS), gyvulininkystę, tai kitokį variantą sunku įsivaizduoti“, – teigė komiteto vadovas.
Pasak jo, galimybė gauti daugiau lėšų investicijoms motyvuos ir skatins ūkininkus ir ūkius plėstis.
„Gali padaryti tam tikrą pokyti ir investicijos gali padidėti, nes kol kas ūkių mažėja. Gal padės stabilizuoti situaciją“, – kalbėjo K. Mažeika.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!