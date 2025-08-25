Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ruginienė: nekalbame apie visišką GPM lengvatos ūkininkams panaikinimą

2025-08-25 11:58 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 11:58

Socialdemokratų kandidatė į premjeres Inga Ruginienė sako, kad jos vadovaujama Vyriausybė siūlytų ne visiškai atšaukti kitąmet įsigaliojančią gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvatą ūkininkams, bet tik pakoreguoti jos taikymo apimtis.

Inga Ruginienė (BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Socialdemokratų kandidatė į premjeres Inga Ruginienė sako, kad jos vadovaujama Vyriausybė siūlytų ne visiškai atšaukti kitąmet įsigaliojančią gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvatą ūkininkams, bet tik pakoreguoti jos taikymo apimtis.

0

Seimas, pavasario sesijoje priėmęs mokesčių reformą, per paskutinį balsavimą pritarė GPM lengvatą taikyti visiems ūkininkams, turintiems šios veiklos pažymėjimą, tačiau pajamas nebūtinai gaunantiems iš žemės ūkio veiklos.

„Dėl GPM lengvatos – gal nevisiškai tiksliai buvo išsireikšta, bet iš tiesų, kai priėmėm mokesčių reformą, labai smarkiai praplėtėm GPM lengvatos ribas ūkininkams. Tai reiškia, kad į tą bendrą katilą pakliuvo net tie, kurie tiesiog ūkininko pažymėjimą turi ir galbūt net rimtu ūkiu neužsiima“, – Seimo demokratų frakcijos posėdyje pirmadienį sakė I. Ruginienė.

„(Planuotume – ELTA) nebent tik peržiūrėti šituose rėmuose, bet tikrai visiškai apie lengvatos panaikinimą, matyt, nėra šnekos“, – tikino kandidatė į Vyriausybės vadovo postą.

Seimas birželį pritarė gyventojų pajamas nuo kitų metų apmokestinti trimis progresyviais tarifais – 20, 25 ir 32 proc.

Tačiau ūkininkams, pagal Seimo priimtą sprendimą, bus taikomas lengvatinis tarifas.

Jų pajamos iš žemės ūkio veiklos nuo kitų metų bus apmokestinamos 15 arba 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifu, priklausomai nuo to, ar ūkininkas per metus gavo mažesnes, ar didesnes nei 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų).

Žemės ūkio ministerijai laikinai vadovaujantis Ignas Hofmanas taip pat laikėsi nuomonės, kad lengvatiniai GPM tarifai ūkininkams turi galioti tik tais atvejais, kai pajamas jie gauna iš žemės ūkio veiklos.

Apie tai, kad Seimo priimtus sprendimus dėl lengvatos taikymo rudens sesijoje reikėtų koreguoti, kalbėjo ir Prezidentūra.

Taip pat Seimas nusprendė pakeisti nekilnojamojo turto (NT) mokestį, pakelti pelno mokestį, įvesti naujus cukraus ir draudimo mokesčius, kurių pajamos bus skirtos gynybai.

Skaičiuojama, kad mokestiniai pakeitimai kitąmet atneštų apie 250 mln. eurų papildomų pajamų, 2027 m. – virš 600 mln. eurų.

