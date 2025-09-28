Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Paslaugos pasiekiamos tik internetu: vyresni žmonės jaučiasi diskriminuojami

2025-09-28 20:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-28 20:30

Apie 38 proc. vyresnių nei 60 metų žmonių teigia, kad perėjimas prie internetinių paslaugų juos diskriminuoja, o trečdalis sako, kad gyvenimas tapo sunkesnis nei prieš penkerius metus, nes vis daugiau paslaugų galima pasiekti tik internetu, rašo „The Irish News“.

Senjorai mokosi naudotis elektroninėmis paslaugomis (nuotr. Fotolia.com)

Apie 38 proc. vyresnių nei 60 metų žmonių teigia, kad perėjimas prie internetinių paslaugų juos diskriminuoja, o trečdalis sako, kad gyvenimas tapo sunkesnis nei prieš penkerius metus, nes vis daugiau paslaugų galima pasiekti tik internetu, rašo „The Irish News".

3

Sunkumai norint gauti būtinas paslaugas

Tyrimą atlikusios labdaros organizacijos „Age UK“ surinkti duomenys rodo, kad daugiau nei pusė respondentų jautėsi nusivylę, kai jiems buvo rekomenduojama naudotis paslaugomis internetu, o net 38 proc. manė, kad perėjimas prie internetinių paslaugų yra diskriminuojantis vyresnio amžiaus žmones.

„Age UK“ teigia, kad perėjimas prie „skaitmeninio pirmumo“ viešosiose ir privačiose paslaugose sukūrė didelių kliūčių vyresnio amžiaus žmonėms, kurie nemoka naudotis technologijomis. Pasak organizacijos, daugelis jų susiduria su sunkumais norėdami gauti būtinas paslaugas, pavyzdžiui, šeimos gydytojo konsultacijas, gydymą ligoninėje ar finansines paslaugas.

Organizacija teigia, jog vyresnio amžiaus žmonės skundžiasi, kad nori patys spręsti, kaip gyventi savo gyvenimą, tačiau sunkumai naudojantis internetu verčia pasikliauti kitais, o tai kenkia jų nepriklausomybei ir savigarbai. Apie 64 proc. respondentų teigė, kad bent kartais tenka prašyti pagalbos iš šeimos ar draugų.

Paslaugos prieinamos be interneto

„Age UK“ ragina suteikti vyresnio amžiaus žmonėms teisę naudotis visomis viešosiomis paslaugomis neprisijungus prie interneto, jei jie negali sėkmingai ir užtikrintai naudotis internetu arba visai neturi prieigos prie jo.

„Daugelis vyresnio amžiaus žmonių mums pasakojo, kaip jiems dabar sunku atlikti paprasčiausius dalykus, pavyzdžiui, užsiregistruoti pas šeimos gydytoją, jei jie neturi interneto“, – sakė Carolina Abrahams, „Age UK“ direktorė.

Ji pabrėžė, kad vis daugiau paslaugų pereina į skaitmeninę erdvę, tačiau būtina nepamiršti vyresnių žmonių, kurie turi teisę naudotis viešosiomis paslaugomis net ir neprisijungę prie interneto. Tokiu būdu jie gali jaustis saugūs ir pasitikėti savo galimybėmis savarankiškai spręsti kasdienius reikalus.

