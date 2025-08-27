Šildymo kompensacijas gaunantys Vilniaus senjorai pratęsimą galės užsakyti gavę automatinį skambut

Pasak jos, sulaukę automatinio skambučio ir pateikę reikiamą informaciją, senjorai galės užsakyti kompensacijų teikimą neišeidami iš namų.
Paslauga vilniečiams bus teikiama lietuvių, rusų, lenkų ir anglų kalbomis. Prašymų dėl šildymo kompensacijų teikimo laikotarpis prasidės rugsėjį ir tęsis iki kitų metų gegužės.
Savivaldybės teigimu, paslaugos suteikimas turėtų užtrukti apie tris minutes ir tokiu būdu vyresnio amžiaus gyventojai galės išvengti eilių savivaldybės aptarnavimo centre.
Išklausius informaciją apie jiems skirtų kompensacijų teikimą, asmenims reikės save autentifikuoti suvedant 4 paskutinius asmens kodo skaičius.
Anot savivaldybės, skambučiai bus vykdomi pagal tikslų paramos gavėjų sąrašą, todėl sistema atpažins kliento telefono numerį ir susies jį su kitais asmens duomenimis. Jei suvesti asmens kodo skaičiai nesutaps su esančiais sistemoje, asmuo bus apie tai informuotas.
„Kasmet rugsėjo pradžioje visiems suskubus teikti prašymus, savivaldybėje nusidriekia eilės – per dieną sulaukiama arti pusantro šimto besikreipiančiųjų dėl kompensacijų, o bendras klientų srautas būna dar didesnis. Senjorams toks laukimas sukelia didelių nepatogumų“, – pranešime cituojama vicemerė Simona Bieliūnė.
Praėjusiais metais dėl būsto šildymo kompensacijų kreipėsi per 41 tūkst. vilniečių, iš kurių apie 20 tūkst. tai padarė naudodamiesi autovedliu.
Autovedlys – tai 2022-ųjų rudenį Vilniaus miesto savivaldybės pristatyta savarankiško prašymo teikimo telefonu paslauga, veikianti bet kuriuo paros metu.
2024–2025 metais šildymo sezono duomenimis, net 63 proc. autovedliu pasinaudojusių klientų yra sulaukę 65 metų amžiaus ar vyresni.
