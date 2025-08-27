Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šildymo kompensacijas gaunantys Vilniaus senjorai pratęsimą galės užsakyti gavę automatinį skambut

2025-08-27 17:15 / šaltinis: BNS
2025-08-27 17:15

Šildymo kompensacijas gaunantys Vilniaus senjorai kompensacijų pratęsimą galės užsakyti gavę automatinį skambutį, trečiadienį pranešė sostinės savivaldybė.

Šildymas BNS Foto

Šildymo kompensacijas gaunantys Vilniaus senjorai kompensacijų pratęsimą galės užsakyti gavę automatinį skambutį, trečiadienį pranešė sostinės savivaldybė.

REKLAMA
0

Pasak jos, sulaukę automatinio skambučio ir pateikę reikiamą informaciją, senjorai galės užsakyti kompensacijų teikimą neišeidami iš namų.

Paslauga vilniečiams bus teikiama lietuvių, rusų, lenkų ir anglų kalbomis. Prašymų dėl šildymo kompensacijų teikimo laikotarpis prasidės rugsėjį ir tęsis iki kitų metų gegužės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savivaldybės teigimu, paslaugos suteikimas turėtų užtrukti apie tris minutes ir tokiu būdu vyresnio amžiaus gyventojai galės išvengti eilių savivaldybės aptarnavimo centre.

REKLAMA
REKLAMA

Išklausius informaciją apie jiems skirtų kompensacijų teikimą, asmenims reikės save autentifikuoti suvedant 4 paskutinius asmens kodo skaičius.

REKLAMA

Anot savivaldybės, skambučiai bus vykdomi pagal tikslų paramos gavėjų sąrašą, todėl sistema atpažins kliento telefono numerį ir susies jį su kitais asmens duomenimis. Jei suvesti asmens kodo skaičiai nesutaps su esančiais sistemoje, asmuo bus apie tai informuotas.

„Kasmet rugsėjo pradžioje visiems suskubus teikti prašymus, savivaldybėje nusidriekia eilės – per dieną sulaukiama arti pusantro šimto besikreipiančiųjų dėl kompensacijų, o bendras klientų srautas būna dar didesnis. Senjorams toks laukimas sukelia didelių nepatogumų“, – pranešime cituojama vicemerė Simona Bieliūnė.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusiais metais dėl būsto šildymo kompensacijų kreipėsi per 41 tūkst. vilniečių, iš kurių apie 20 tūkst. tai padarė naudodamiesi autovedliu.  

Autovedlys – tai 2022-ųjų rudenį Vilniaus miesto savivaldybės pristatyta savarankiško prašymo teikimo telefonu paslauga, veikianti bet kuriuo paros metu. 

2024–2025 metais šildymo sezono duomenimis, net 63 proc. autovedliu pasinaudojusių klientų yra sulaukę 65 metų amžiaus ar vyresni.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų