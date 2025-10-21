„Laimingose žvaigždėse“ suvaidinusi Aldona Vilutytė: „Pikantiška scena sukėlė daug juoko“

Filmas „Laimingos žvaigždės“ suveda du žmones – talentingą atsiskyrėlį muzikantą Robertą (Justinas Jankevičius) ir televizijos garsenybę Martą (Ineta Stasiulytė). Nuo pirmojo susitikimo prasideda dviejų žmonių kelionė per meilę, išbandymus ir nesusipratimus.
Kelia klausimus žiūrovams
„Ar meilė pajėgi nugalėti likimą? Ar žvaigždės iš tiesų laimingos, kai susitinka du žmonės?“, – tokius klausimus žiūrovams pateikia filmo kūrėjai. Atsakymo į šį klausimą filme ieško ne tik jauni, bet ir vyresni filmo personažai – kavinės savininkas Steponas, kurį vaidina Liubomiras Laucevičius, ir jo gyvenimo draugė, kurią filme suvaidino A. Vilutytė.
„Norėčiau savo kasdienybėje turėti daugiau šio personažo pozityvumo, ramybės ir jausmo, kad esi savo vietoje“, – šypsosi Aldona ir pasakoja, kad „Laimingos žvaigždės“ – jau trečiasis režisieriaus J. Krisiūno filmas ir trečiasis, kuriame ji vaidina su Justinu Jankevičiumi.
Paradoksas, tačiau realiame gyvenime jiedu yra susitikę vos keletą kartų, o filmuose Aldona yra vaidinusi Justino personažų seserį bei geriausio draugo žmoną. Šįkart – tėvo mylimąją. „Bendravimas kino aikštelėje yra visai kitoks, labai laukiu kito mūsų susitikimo“, – juokiasi.
Nėra tekę dirbti su Liubomiru Laucevičiumi
Užtat su aktoriumi Liubomiru Laucevičiumi kartu dirbti kino aikštelėje aktorei nėra tekę. „Smagu kai aikštelėje dirbu ar sutinku žmones, kurių kūryba buvo man įkvėpimas. Filmavimo procese turėjome nemažai laiko, kai tiesiog laukėme filmavimų, taigi, liko daug laiko pokalbiams ir istorijų pasakojimams“, – prisimena filmavimo dienas ir priduria, kad filmuotis teko itin gražiose vietose – Latvijos pajūryje ir Valakampiuose Vilniuje.
A. Vilutytės vaidmuo filme nėra pagrindinis. Ji pasakoja, kad filmuotis buvę labai lengva. „Tiesiog mėgavausi procesu, o Liubomiras – itin patikimas partneris, su juo dirbti saugu“, – sako aktorė ir išduoda, kad komedijoje bus viena pikantiška scena, jos dalyviams sukėlusi daug juoko.
Šiltą, jaukią ir romantišką filmo nuotaiką filme atspindi ir garso takelis, kurį sukūrė kompozitorius Titas Petrikis.
J. Krisiūno filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera Lietuvos kino teatruose – nuo spalio 30 dienos. Gero jausmo romantinėje komedijoje vaidina J. Jankevičius, I. Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė, Mindaugas Capas, L. Laucevičius, A. Vilutytė, Valentinas Krulikovskis ir kiti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!