Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sostinėje pavogtas apie 45 tūkst. eurų vertės automobilis „Lexus“

2025-09-19 08:18 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 08:18

Vilniuje ketvirtadienį pastebėta, kad pavogtas apie 45 tūkst. eurų vertės automobilis, pranešė policija.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Vilniuje ketvirtadienį pastebėta, kad pavogtas apie 45 tūkst. eurų vertės automobilis, pranešė policija.

REKLAMA
0

Policijos departamento duomenimis, apie 11 val. 30 min. Vilniuje, Žvalgų gatvėje, pastebėta, kad iš požeminės automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Lexus RX 450H“ (pagamintas 2021 m.). 

Nuostolis – apie 45 tūkst. eurų. 

Pavogti žibintai ir bamperis

Vagystė praėjusią parą fiksuota ir Klaipėdos rajone. Tiesa, ten pavogtas ne automobilis, o jo dalys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot policijos, apie 8 val. 23 min. Klemiškės I kaime pastebėta, kad nuo automobilio „Mercedes-Benz GLS 400D 4matic“ (pagamintas 2020 m.) yra pavogti žibintai ir priekinis bamperis. 

Nuostolis – apie 20 tūkst. eurų.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų