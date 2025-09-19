Sostinėje pavogtas apie 45 tūkst. eurų vertės automobilis „Lexus“

Policijos departamento duomenimis, apie 11 val. 30 min. Vilniuje, Žvalgų gatvėje, pastebėta, kad iš požeminės automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Lexus RX 450H“ (pagamintas 2021 m.).
Nuostolis – apie 45 tūkst. eurų.
Pavogti žibintai ir bamperis
Vagystė praėjusią parą fiksuota ir Klaipėdos rajone. Tiesa, ten pavogtas ne automobilis, o jo dalys.
Anot policijos, apie 8 val. 23 min. Klemiškės I kaime pastebėta, kad nuo automobilio „Mercedes-Benz GLS 400D 4matic“ (pagamintas 2020 m.) yra pavogti žibintai ir priekinis bamperis.
Nuostolis – apie 20 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!