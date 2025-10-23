Kreipiasi į visus Lietuvos gyventojus: ragina kapinėse padaryti tai

Prisidėti prie Lietuvos šaulių sąjungos organizuojamos akcijos gali kiekvienas – raginama atvykti sutvarkyti kapus, žūties vietas, paminklų prieigas, uždegti žvakę.
Vyks akcija „Uždek žvakelę ant laisvės kovotojo kapo“
Kaip rašoma socialinio tinklo „Facebook“ sukurto renginio aprašyme, akcija vyks spalio 27–lapkričio 2 dienomis.
„Uždek žvakelę ant laisvės kovotojo kapo
spalio 27 – lapkričio 2 d.
Vieta: Visa Lietuva – ten, kur ilsisi mūsų laisvės kovotojai
Artėjant Visų Šventųjų dienai ir Vėlinėms, kviečiame telktis ir jungtis prie akcijos „Uždek žvakelę ant laisvės kovotojo kapo“.
Kviečiame visus Lietuvos žmones – šaulius, jų šeimas, bendruomenes, mokyklas, organizacijas – aplankyti ir sutvarkyti partizanų, karių, šaulių, kovotojų už laisvę kapus, žūties vietas ar paminklų prieigas.
Tai laikas pagerbti mūsų didvyrius, kurie beviltiškose situacijose rado drąsos kovoti, nepabėgo ir neišdavė.
Kiekvienas iš mūsų gali prisidėti – uždegdamas žvakelę, sutvarkydamas aplinką, pasimelsdamas, prisimindamas.
„Negalime leisti, kad tautos atmintį užželtų piktžolės. Sutvarkykime, uždekime žvakelę, sukalbėkime maldą – tai konkretus darbas Tėvynės labui“, – ragina Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Linas Idzelis.
Pasirinkite jums patogų laiką, vietą – labiausiai mūsų dėmesio reikalaujančius, apleistus kapus ar žūties vietas. Kartu išsaugokime gyvą laisvės kovotojų atminimą“, – rašoma akcijos aprašyme.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!