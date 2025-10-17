Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Kapo plokštė be jokio vargo blizgės lyg nauja: štai ką reikia daryti

2025-10-17 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 12:20

Artėjant Vėlinėms ir Visų šventųjų dienai, verta pagalvoti apie artimųjų kapų sutvarkymą ir plokščių bei antkapių nuvalymą. Kaip tinkamai tam pasiruošti ir kuo geriausia valyti ?

Plokšte dengtas kapas (nuotr. 123rf.com)

Artėjant Vėlinėms ir Visų šventųjų dienai, verta pagalvoti apie artimųjų kapų sutvarkymą ir plokščių bei antkapių nuvalymą. Kaip tinkamai tam pasiruošti ir kuo geriausia valyti ?

4

Iš esmės geriausia naudoti šiltą vandenį su nedideliu kiekiu švelnaus indų ploviklio arba acto, taip pat minkštą šluostę ar kempinę – tai padeda išvengti įbrėžimų, rašo fakt.pl.

Jei yra sudėtingiau pašalinamų nešvarumų, pavyzdžiui, samanų, galima naudoti specialias priemones arba pasitelkti naminius būdus. Baigus valyti, paminklą ir plokštę būtina kruopščiai ir sausai nušluostyti.

Kuo geriausia valyti kapų plokštes ir paminklus?

Su granitu elkitės atsargiai. Granitiniai paminklai ir kapų plokštės reikalauja reguliarios priežiūros ne tik prieš Vėlines. Rekomenduojama juos valyti minkšta šluoste ar kempine ir šiltu vandeniu su keliais lašais indų ploviklio.

Nereikėtų naudoti šveitimo miltelių, nes jie gali subraižyti akmens paviršių. Po plovimo plokštę vertėtų greitai nusausinti.

Esant sunkiai pašalinamiems nešvarumams, tokiems kaip samanos ar apnašos, galima naudoti sodą su vandeniu, sumaišytą į pastą.

Sustingusį vašką geriausia pašalinti užpilant verdančiu vandeniu ir švelniai jį atplėšiant, o likučius nugramdyti atsargiai neaštriu įrankiu, pavyzdžiui, medine mentele.

Betoniniai paminklai, dėl savo porėtos struktūros, reikalauja intensyvesnio valymo. Juos reikia gerai nušveisti minkšta šluotele ir vandeniu su indų plovikliu.

Marmuras, nors ir retai sutinkamas kapinėse dėl didelės kainos ir sudėtingos priežiūros, reikalauja ypatingo atsargumo. Marmurinius paminklus plaukite tik šiltu vandeniu, kurį po to reikia kruopščiai nušluostyti minkšta šluoste.

Ko nereikėtų naudoti valant kapus?

Prižiūrint paminklus ir kapų plokštes, reikėtų vengti ėsdinančių cheminių medžiagų, baliklių ir vonios kambariui skirtų valiklių, nes jie gali pažeisti ar išblukinti akmens paviršių.

Taip pat negalima naudoti metalinių šepetėlių, kempinių su viela ar aštrių įrankių, galinčių palikti įbrėžimus.

Reikia prisiminti, kad pastos ir vaškai netinka granitui, nes jie traukia dulkes ir palieka riebalinį sluoksnį. Ekspertai pabrėžia, kad tinkama kapų priežiūra padeda ilgiau išlaikyti jų estetinį vaizdą ir palengvina pasiruošimą svarbioms šventėms.

TOLIAU SKAITYKITE
