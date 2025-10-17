Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Gyvenimas > Patarimai

Įspėja skubiai pašalinti 1 daiktą nuo savo kapų Lietuvoje: kitaip neberasite

2025-10-17 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 09:50

Artėjant Vėlinėms, kai patrauksime lankyti artimųjų kapus, juos tvarkyti ir degti žvakes, alytiškių iš kapinių prašoma pašalinti kai kuriuos daiktus – šie, kaip teigiama, ne tik atrodo neestetiškai, bet ir trukdo tvarkyti bendras erdves.

Prašo skubiai tai pašalinti iš 1 Lietuvos kapinių (tv3.lt fotomontažas)
8

Artėjant Vėlinėms, kai patrauksime lankyti artimųjų kapus, juos tvarkyti ir degti žvakes, alytiškių iš kapinių prašoma pašalinti kai kuriuos daiktus – šie, kaip teigiama, ne tik atrodo neestetiškai, bet ir trukdo tvarkyti bendras erdves.

2

Prašymu ir nuotraukomis su daiktais, kuriuos reikia pašalinti, socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Alytaus miesto savivaldybė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prašoma pašalinti šiuos daiktus iš kapinių
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prašoma pašalinti šiuos daiktus iš kapinių

Prašo iš kapinių pašalinti prie antkapių paliktus netvarkingos išvaizdos daiktus

Nurodoma, kad įvairias dėžes, kibirus, įrankius ir kitus kapų priežiūros reikmenis reikia pašalinti iki lapkričio 1 dienos.

Kitu atveju minėtų daiktų jų savininkai neberas – daiktai bus demontuojami ir utilizuojami.

„Artėjant Vėlinėms – svarbus prašymas alytiškiams!

Lapkričio 1-ąją ir artimiausiomis dienomis daugelis mūsų lankysime, tvarkysime ir pagerbsime artimųjų kapus.

Alytaus miesto savivaldybė siekia, kad kapinės būtų tvarkingos, estetiškos ir saugios visiems lankytojams.

Šiuo metu pastebima, kad prie antkapių paliekama įvairių dėžių, kibirų, įrankių ir kitų priežiūros reikmenų, kurie neretai būna netvarkingos išvaizdos ar trukdo prižiūrėti bendras kapinių erdves.

Siekdami išlaikyti kapinių tvarką, prašome gyventojų pašalinti šiuos daiktus iki lapkričio 1 d.

Po šios datos ir Vėlinių laikotarpio pabaigos nepašalinti daiktai bus demontuojami ir utilizuojami.

Įrankiai, reikalingi kapų priežiūrai, kaip ir anksčiau, bus pakabinti šalia įėjimo į kapines – jais galės pasinaudoti visi tvarkantys artimųjų kapus.

Ačiū už supratingumą, pagarbą ir rūpestį bendromis mūsų miesto kapinių erdvėmis“, – rašė Alytaus miesto savivaldybė.

 

