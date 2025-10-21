Per šias Vėlines vairuotojus ragina apsišarvuoti kantrybe: bus kitaip nei įprastai

BTA draudimo fiksuotų draudžiamų įvykių duomenys rodo, kad pernai, lyginant su 2023 m., eismo įvykių vidurkis buvo maždaug 35 proc. didesnis. A. Žiukelio teigimu, tokiai statistikai įtakos turi tai, kiek dienų žmonės turi išvykoms.
„Kai turime daugiau laisvų dienų, vairuotojai keliones į kapines paskirsto tolygiau, todėl eismas būna ramesnis, o eismo įvykių – mažiau. Vis dėlto šiemet, kai šventinės dienos sutampa su savaitgaliu, didžioji dalis žmonių kelyje pasirodys tuo pačiu metu, tad spūsčių ir smulkių avarijų, deja, išvengti nepavyks“, – teigia A. Žiukelis.
Įvykiai smulkūs, tačiau nemalonūs
Pasak A. Žiukelio, Vėlinių laikotarpiu keliuose daugiausia fiksuojama smulkių techninių eismo įvykių – dažniausiai jie įvyksta stovėjimo aikštelėse arba spūstyse.
„Šiuo laikotarpiu dauguma įvykių yra nedidelės avarijos, kurios nutinka dėl paprastų klaidų – neatsargaus parkavimosi, neteisingai pasirinkto saugaus atstumo ar dešinės rankos taisyklės nepaisymo. Vis dėlto, nors tokie incidentai dažniausiai sveikatai nėra pavojingi, tačiau sukelia daug nepatogumų ir gaišina laiką“, – pažymi A. Žiukelis.
Pasak eksperto, išaugusį eismo įvykių skaičių lemia ne tik intensyvesnis eismas ar oro sąlygos, bet ir pačių vairuotojų elgesys.
„Keliuose, o ypač Vėliniu laikotarpiu, yra daug vairuotojų, kurie eisme dalyvauja rečiau. Įprastomis sąlygomis tokie vairuotojai spėja sureaguoti, tačiau padidėjus automobilių srautams ar esant sudėtingesnei situacijai, tampa sunkiau“, – akcentuoja Ekspertizių skyriaus vadovas.
Išlikite kantrūs
Artėjant Vėlinėms, A. Žiukelis pabrėžia, kad saugumą keliuose labiausiai lemia vairuotojų emocinis nusiteikimas ir planavimo įgūdžiai.
„Dažniausia klaida – nekantrumas ir pernelyg optimistiškas laiko vertinimas. Pastebime, kad daugelis vairuotojų šiuo laikotarpiu skuba, nori visur suspėti, tačiau pamiršta, kad keliai apkrauti, o eismo sąlygos sudėtingesnės nei įprastai. Tad svarbiausia – neskubėkite, išlikite kantrūs ir planuokite savo laiką atsakingai“, – tvirtina ekspertas.
Jis taip pat ragina iš anksto suplanuoti keliones ir, jei įmanoma, pasirinkti kitas dienas artimųjų kapų lankymui.
„Visuomet galima nuvykti diena anksčiau ar vėliau, taip išvengiant spūsčių ir streso kelyje. Svarbu priimti sprendimus pagal realią situaciją, esančią kelyje, o ne pagal įpročius. Taip pat būkite kantrūs ir senjorų ar pradedančiųjų vairuotojų atžvilgiu, laikykitės kelių eismo taisyklių ir nerizikuokite tiek kelyje, tiek parkuojantis. Kartais dešimt minučių pėsčiomis yra daug greičiau nei deklaracijos pildymas ir automobilio remontas“, – pataria A. Žiukelis.
