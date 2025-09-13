„Apollo“ pristatė trasai skirtą žvėrį su 800 AG V12 širdimi ir kosminiu dizainu

Šio ratuoto manifesto širdis – 6,3 litro darbinio tūrio atmosferinis V12 variklis. Jame nėra nė užuominos apie elektrifikaciją. Vietoj to, patobulinta konstrukcija, leidžianti pasiekti 800 arklio galių ir 765 Nm sukimo momentą.
Visa ši jėga per šešių laipsnių sekvencinę pavarų dėžę perduodama į galinius ratus, o 1300 kg sveriantis bolidas nuo 0 iki 100 km/val. turėtų katapultuotis per 2,7 sekundės.
Šiai laukinei galiai sutramdyti reikalingas ir atitinkamas kūnas. „Apollo Evo“ dizainas – tai dar agresyvesnė ir labiau išraižyta jo pirmtako „Intensa Emozione“ evoliucija.
Vietoj anksčiau buvusio didžiulio galinio sparno dabar naudojami du statūs oro kreipiamieji elementai, o bene įspūdingiausias akcentas – 3D spausdintuvu pagaminta titano išmetimo sistema, kurios trys antgaliai išdėstyti žvaigždės forma. Tai – ne tik funkcionalus, bet ir meniškas inžinerijos kūrinys.
Šis įspūdingas automobilis buvo sukurtas naudojantis visiškai nauja, iš anglies pluošto pagaminta monokoko konstrukcija, kuri yra 15 proc. standesnė ir 10 proc. lengvesnė už pirmtaką.
Kaip ir pridera tokiam ekstremaliam kūriniui, „Apollo Evo“ bus itin retas. Planuojama pagaminti vos dešimt vienetų.
Pirmieji automobiliai klientus turėtų pasiekti 2026 m. pirmoje pusėje. Nors oficiali kaina neskelbiama, tikėtina, kad ji viršys 2,6 milijono eurų.
