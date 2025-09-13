Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Apollo“ pristatė trasai skirtą žvėrį su 800 AG V12 širdimi ir kosminiu dizainu

2025-09-13 16:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-13 16:14

Pasaulyje, kuriame superautomobiliai tampa vis tylesni, protingesni ir labiau elektrifikuoti, Vokietijos gamintojas „Apollo“ žengia prieš srovę. Jų naujas kūrinys, išskirtinai trasai skirtas „Apollo Evo“, yra brutalus ir bekompromisis manifestas, teigiantis, kad tikrasis vairavimo malonumas gimsta iš mechaninio garso, aukštų sūkių ir sunkiai suvaldomos galios.

Apollo Evo superautomobilis (nuotr. gamintojo)
9

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šio ratuoto manifesto širdis – 6,3 litro darbinio tūrio atmosferinis V12 variklis. Jame nėra nė užuominos apie elektrifikaciją. Vietoj to, patobulinta konstrukcija, leidžianti pasiekti 800 arklio galių ir 765 Nm sukimo momentą.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Ribotos laidos „Apollo Evo“ superautomobilis
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ribotos laidos „Apollo Evo“ superautomobilis

Visa ši jėga per šešių laipsnių sekvencinę pavarų dėžę perduodama į galinius ratus, o 1300 kg sveriantis bolidas nuo 0 iki 100 km/val. turėtų katapultuotis per 2,7 sekundės.

Šiai laukinei galiai sutramdyti reikalingas ir atitinkamas kūnas. „Apollo Evo“ dizainas – tai dar agresyvesnė ir labiau išraižyta jo pirmtako „Intensa Emozione“ evoliucija.

Vietoj anksčiau buvusio didžiulio galinio sparno dabar naudojami du statūs oro kreipiamieji elementai, o bene įspūdingiausias akcentas – 3D spausdintuvu pagaminta titano išmetimo sistema, kurios trys antgaliai išdėstyti žvaigždės forma. Tai – ne tik funkcionalus, bet ir meniškas inžinerijos kūrinys.

Šis įspūdingas automobilis buvo sukurtas naudojantis visiškai nauja, iš anglies pluošto pagaminta monokoko konstrukcija, kuri yra 15 proc. standesnė ir 10 proc. lengvesnė už pirmtaką.

Kaip ir pridera tokiam ekstremaliam kūriniui, „Apollo Evo“ bus itin retas. Planuojama pagaminti vos dešimt vienetų.

Pirmieji automobiliai klientus turėtų pasiekti 2026 m. pirmoje pusėje. Nors oficiali kaina neskelbiama, tikėtina, kad ji viršys 2,6 milijono eurų.

