TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estijos teismas už šnipinėjimą Rusijai pasiuntė karinės savanorių organizacijos narį už grotų

2025-10-07 18:05 / šaltinis: BNS
2025-10-07 18:05

Estijos teismas pripažino karinės savanorių organizacijos „Kaitseliit“ narį Ivaną Dmitrijevą kaltu dėl šnipinėjimo Rusijai ir skyrė jam ketverių metų ir 11 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Estijos teismas pripažino karinės savanorių organizacijos „Kaitseliit“ narį Ivaną Dmitrijevą kaltu dėl šnipinėjimo Rusijai ir skyrė jam ketverių metų ir 11 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

0

Remiantis kaltinimais, nuo šių metų kovo iki gegužės I. Dmitrijevas bendradarbiavo su Rusijos Federalinės saugumo tarnybos (FSB) pasienio tarnybos operatyvinio skyriaus pareigūnu Aleksandru Bobkovu, kurio nurodymu teikė informaciją šiai agentūrai.

Be kita ko, FSB domėjosi informacija apie „Kaitseliit“ narius ir gyvenimą šiaurės rytiniame pasienio Narvos mieste, įskaitant politinę situaciją, pilies muziejų ir kariškių judėjimą.

Pasak valstybės prokurorės Triinu Olev-Aas, I. Dmitrijevas buvo aktyvus „Kaitseliit“ narys, turėjęs įvairių pareigų, įskaitant dronų leidimą ir su tuo susijusią veiklą.

Jos teigimu, I. Dmitrijevo veiksmai, jei būtų tęsęsi ilgiau, galėjo padaryti didelę žalą Estijos saugumui. Tačiau, remiantis įrodymais, kaltinamasis bendradarbiavo su FSB tik du mėnesius, kol Vidaus saugumo tarnyba (ISS) jį sulaikė ir užkirto kelią bet kokiam tolesniam bendradarbiavimui.

„Rusija vertina bet kokią informaciją, kurią jai pavyksta surinkti apie Estiją. Greitas nusikaltimų prieš valstybę užkardymas ir Rusijos žvalgybos agentūrų užverbuotų asmenų patraukimas atsakomybėn yra nacionalinės gynybos dalis, ypač dabartinėmis aplinkybėmis“, – sakė T. Olev-Aas.

„Dmitrijevą sulaikėme kuo anksčiausiai, iškart po to, kai jis sudalyvavo gynybos pajėgų pratybose ir planavo vykti į Rusiją susitikti su savo prievaizdu“, – sakė ISS generalinio direktoriaus pavaduotojas Taavi Naritsas.

„Dmitrijevo užverbavimas buvo laikina FSB sėkmė, kurią ISS ir prokuratūra greitai nutraukė. Įsikišus ankstyvoje stadijoje mums pavyko užkirsti kelią didelei žalai nacionaliniam saugumui. Viena iš Vidaus saugumo tarnybos užduočių yra kontržvalgyba gynybos pajėgose ir „Kaitseliit“, ir ši byla yra šio darbo rezultatas“, – kalbėjo jis.

Pasak T. Naritso, asmenys, susiję su Estijos teisėsaugos ir saugumo tarnybomis, keliaujantys į Rusiją, taip pat jų giminaičiai yra prioritetiniai Maskvos specialiųjų tarnybų verbavimo taikiniai.

„Norėdami gauti vertingos informacijos ir verbuoti slaptam bendradarbiavimui, jie naudoja visas įmanomas priemones, įskaitant viliojimą, spaudimą ir bauginimą. Bendradarbiavimas su Rusijos specialiosiomis tarnybomis yra tarsi žengimas į aklavietę, iš kurios yra tik du keliai: padedant ISS arba per kalėjimą, atlikus teismo skirtą bausmę. Deja, Ivanas Dmitrijevas pasirinko pastarąjį“, – pridūrė jis.

Estijos gynybos pajėgų ir „Kaitseliit“ pratybos visada buvo Maskvos žvalgybos dėmesio centre, ir šis susidomėjimas gerokai išaugo nuo tada, kai Rusija pradėjo plataus masto karą Ukrainoje.

Visiems asmenims, dalyvaujantiems karinėse pratybose ir nacionalinėje gynyboje, Talinas rekomenduoja vengti kelionių į Rusiją ir pranešti ISS apie bet kokį kontaktą su Rusijos žvalgybos tarnybomis ar joms dirbančiais asmenimis.

