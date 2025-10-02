Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estijos kariuomenės vadas: numušti Rusijos naikintuvus būtų buvusi klaida

2025-10-02 13:09 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 13:09

Estijos kariuomenės vadas Andrusas Merilas teisinga ir derama pavadino savo šalies ir NATO reakciją į incidentą, kai trys Rusijos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę.

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Estijos kariuomenės vadas Andrusas Merilas teisinga ir derama pavadino savo šalies ir NATO reakciją į incidentą, kai trys Rusijos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę.

REKLAMA
0

„Aš tvirtinu, jog būtų buvusi strateginė klaida juos šį kartą numušti. Padariniai mums būtų buvę kur kas blogesni nei diplomatinė sėkmė, kurią pasiekėme išsprendę šį incidentą. Ir daugelis mūsų sąjungininkų tokio žingsnio tikriausiai būtų nesupratę“, – kalbėjo A. Merilas interviu Estijos televizijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Estijos duomenimis, rugsėjo 19 d. trys ginkluoti rusų naikintuvai MiG-21 virš Baltijos jūros įsiveržė į Estijos oro erdvę ir čia išbuvo 12 minučių. Dėl to Talinas paprašė skubaus JT Saugumo Tarybos posėdžio bei konsultacijų su sąjungininkais pagal NATO sutarties 4-ąjį straipsnį. 

Nepaisant incidento, bendras grėsmės Estijai vertinimas, anot A. Merilo, nepakito. Konvencinio karinio smūgio rizika nepadidėjo, sakė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų