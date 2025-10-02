Kalendorius
Žiniasklaida: NATO vadovas pakėlė balsą prieš Estijos premjerą

Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
2025-10-02 11:37

Rusijos įvykdyti NATO oro erdvės pažeidimai paaštrino Aljanso vidaus nesutarimus, skelbia „Fox News“. Anot leidinio šaltinių, NATO vadovas Markas Rutte net pakėlė balsą ant Estijos premjero Kristeno Michalo.

Estija pasinaudojo NATO 4 straipsnio nuostata, pagal kurią, kai viena iš narių jaučia grėsmę savo saugumui, pradedamos konsultacijos.

Pasak trijų Europos pareigūnų M. Rutte pareiškė, kad pakartotinis straipsnio taikymas gali susilpninti sutarties galią. Vienas šaltinis teigė, kad jis net pakėlė balsą prieš Estijos ministrą pirmininką ir įspėjo, kad NATO turi būti atsargi su tuo, kiek dažnai ji signalizuoja apie pavojų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak pareigūnų, M. Rutte sakė, kad jei 4 straipsnis būtų taikomas kiekvieną kartą, kai Rusija įsibrauna dronais, naikintuvais, atakuoja kibernetinėmis atakomis ir kt., jis greitai prarastų poveikį.

NATO atstovas portalui patvirtino, kad M. Rutte ir K. Michalas kalbėjosi penktadienį. Anot jo, generalinis sekretorius „visą procesą rėmė Estiją“.

Estijos vyriausybės komunikacijos biuro direktorius Rasmus Ruuda „Fox News“ nurodė, kad M. Rutte „pareiškė paramą Estijai, o ministras pirmininkas padėkojo NATO už jos veiksmus“.

NATO vadovas Rutte po incidentų oro erdvėje: turime užtikrinti savo dangaus saugumą

Antradienį NATO generalinis sekretorius M. Rutte paragino dėti daugiau pastangų siekiant geriau apsaugoti sąjungininkių oro erdvę po virtinės oro erdvės pažeidimų ir pastebėtų dronų. 

„Turime užtikrinti savo dangaus saugumą“, – sakė M. Rutte, kalbėjęs kartu su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen prieš susitikimą su Europos Sąjungos komisarais. 

„Per pastarąsias porą savaičių matėme, kas nutiko su dronais Lenkijoje, su MiG-31 Estijoje ir taip pat kas dabar vyksta Danijoje“, – sakė M. Rutte. 

Anksčiau rugsėjį trys Rusijos naikintuvai įskrido į Estijos oro erdvę, prieš tai daugybė Rusijos dronų įsiveržė į Lenkiją. Pakartotinai pastebėti dronai Danijoje smarkiai sutrikdė oro eismą. 

„Vis dar vertiname, kas atsakingas Danijoje, bet Lenkijos ir Estijos atvejais aišku, kad tai rusai. Vis dėlto vertiname, ar tai padaryta tyčia, ar ne. Tačiau net jei tai nebuvo tyčiniai veiksmai, jie yra beatodairiški ir nepriimtini“, – sakė M. Rutte.

NATO generalinis sekretorius pritarė minčiai sukurti vadinamąją dronų sieną, siekiant geriau apsaugoti Europos oro erdvę, vadino ją „savalaike ir būtina“. 

„Negalime išleisti milijonų eurų ar dolerių raketoms, skirtoms sunaikinti dronus, tekainuojančius porą tūkstančių dolerių“, – sakė M. Rutte. 

Iniciatyvą, kurią iškėlė U. von der Leyen, greičiausiai aptars trečiadienį Kopenhagoje susitiksiantys Europos Sąjungos vadovai. U. von der Leyen pažadėjo „nedelsiant imtis veiksmų dronų sienai sukurti“. 

„Europa turi duoti tvirtą ir vieningą atsaką į Rusijos dronų įsiveržimus prie mūsų sienų“, – sakė ji.

