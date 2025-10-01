Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas: be rotacinio NATO oro gynybos modelio sunku apsisaugoti nuo oro erdvės pažeidimų

2025-10-01 14:32 / šaltinis: BNS
2025-10-01 14:32

Kopenhagoje su Europos lyderiais regiono gynybos stiprinimą trečiadienį aptarsiantis prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog neveikiant rotaciniam oro gynybos modeliui yra sunku apsisaugoti nuo galimų incidentų, kuomet į šalies oro erdvę įsibrauna priešiški dronai.

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Kopenhagoje su Europos lyderiais regiono gynybos stiprinimą trečiadienį aptarsiantis prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog neveikiant rotaciniam oro gynybos modeliui yra sunku apsisaugoti nuo galimų incidentų, kuomet į šalies oro erdvę įsibrauna priešiški dronai.

0

„Po pastarųjų oro erdvės pažeidimų Danijoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir kitose šalyse, Lietuvoje (...) mums labai svarbu užpildyti pajėgumų spragas“, – žurnalistams kalbėjo šalies vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Išskirčiau galimybes aptikti ir sunaikinti. Deja, turiu pasakyti, kad labai gera idėja dėl rotacinės oro gynybos, įtraukta į NATO dokumentus, neveikia“, – pabrėžė šalies vadovas.

Dėl rotacinio oro gynybos modelio sąjungininkės sutarė užpernai Vilniuje vykusiame Aljanso viršūnių susitikime. Juo siekiama, kad Baltijos šalyse praktiškai nuolatos būtų rotuojama sąjungininkų oro gynybos ginkluotė.

Kol kas prie rotacinio oro gynybos modelio Lietuvoje buvo prisidėjusios dvi šalys. Nyderlandai ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas „Patriot“ į šalį buvo atsiuntę pernai liepą, o šių metų vasarį Italija pratyboms dislokavo antžemines ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas SAMP/T.

Pasak G. Nausėdos, su tokiais pajėgumais neįmanoma užpildyti minėtų spragų.

Oro gynybos klausimas tapo itin aktualus šią vasarą į Lietuvą įskridus dviem rusiškiems dronams „Gerbera“, iš kurių vienas turėjo sprogmenų.

Incidentas rugsėjį fiksuotas ir Lenkijoje, kaimyninės šalies oro erdvę pažeidė apie 20 Rusijos dronų.

Po šio įvykio NATO pranešė, kad sustiprins savo rytinio flango gynybą, siekiant padėti atremti Maskvos keliamą grėsmę bei paskelbė apie operaciją „Eastern Sentry“ („Rytų sargyba“).

Prezidentas trečiadienį dalyvauja neformalioje Europos Vadovų Taryboje, dviejų dienų vizito Danijoje metu jis taip pat vyks į Europos politinės bendrijos susitikimą.

