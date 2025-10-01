Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Kultūra

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga atsisako prezidento globos

2025-10-01 10:34 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 10:34

 Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) trečiadienį paskelbė atsisakanti prezidento Gitano Nausėdos „Geriausios disertacijos“  konkurso globos ir pasitraukianti iš programos „Lietuvos galia“.

Gitano Nausėdos susitikimas su kultūros atstovais (tv3.lt koliažas)

 Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) trečiadienį paskelbė atsisakanti prezidento Gitano Nausėdos „Geriausios disertacijos“  konkurso globos ir pasitraukianti iš programos „Lietuvos galia“.

REKLAMA
1

„Šiuo sprendimu reiškiame paramą Lietuvos kultūros bendruomenės išsakytoms iniciatyvoms ir laikomės principinės pozicijos, kad kultūra, žiniasklaida ir mokslas negali būti politinių manipuliacijų įrankiais“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė LJMS.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot LJMS, šiemet konkursui pateikta ir vertinama 101 disertacija, o jaunųjų mokslininkų apdovanojimus planuojama surengti šių metų pabaigoje. 

REKLAMA
REKLAMA

„Geriausios disertacijos“ konkursas rengiamas nuo 2007 metų.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

REKLAMA

Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.

REKLAMA
REKLAMA

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų