Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga atsisako prezidento globos

„Šiuo sprendimu reiškiame paramą Lietuvos kultūros bendruomenės išsakytoms iniciatyvoms ir laikomės principinės pozicijos, kad kultūra, žiniasklaida ir mokslas negali būti politinių manipuliacijų įrankiais“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė LJMS.
Anot LJMS, šiemet konkursui pateikta ir vertinama 101 disertacija, o jaunųjų mokslininkų apdovanojimus planuojama surengti šių metų pabaigoje.
„Geriausios disertacijos“ konkursas rengiamas nuo 2007 metų.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!